Неизвестные факты о груше: кому лучше воздержаться от употребления

Чтобы груша больше пришлась по вкусу, расскажу вам о ее полезных свойствах.⁣⁣⠀

Во-первых: что это за фрукт? Ее сладкие, сочные и нежные плоды имеют особенность - характерную зернистую мякоть. Этим груша обязана каменистым клеткам, или склереидам, названным так за свою твердость. Склереиды поддерживают и защищают мягкие ткани плода.⁣⁣⠀

Чем полезна груша?

Она натуральный источник пищевых волокон. В 100 г-14% суточной потребности. Содержит кремний - 17%, медь - 10%, железо - 12% и калий 6%.⁣⁣⠀

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Витамина С в ней немного - 5-6%. Например в яблоке - 11% в 100 г от суточной потребности. Среди других ценных компонентов - витамины группы В, особенно фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины). Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожуре плода.⁣⁣⠀

В мякоти простых углеводов 10-12 г на 100 г фрукта.

Преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблок. Следите за употреблением сладких фруктов. Чрезмерное потребление не только сладостей но и фруктов может привести к избыточному весу.⁣⁣⠀

Соединения калия обладают мочегонными свойствами и способствуют выведению солей. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах кроветворения, фенольные соединения укрепляют капилляры, оказывают противовоспалительное действие.⁣⁣⠀

При обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться: в них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при чрезмерном употреблении может вызвать повышенное газообразование.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Что можно приготовить?

Сочную грушу можно использовать для приготовления различных десертов, как начинку для пирогов, фруктовых салатов и других блюд.⁣⁣⠀

Груша не только вкусная, но и очень полезная.

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Любите грушу? Знали о ее полезных свойствах?

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