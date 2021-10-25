Немецкий, австрийский или итальянский: откуда родом шницель и как его приготовить
Шницель – сытное блюдо, которое готовится из целого большого куска мяса. Его подают в различных интерпретациях по всему миру. В Украине наиболее популярное именно в Западной Украине. Такой кулинарный шедевр особенно нравится мужчинам, ведь он очень питательный, а порция достаточно большая.
Редакция FoodOboz расскажет, шницель какой страны стал популярным, как вкусно приготовить и с чем подать блюдо.
Вариантов происхождения шницеля есть множество: кто-то утверждает, что это австрийское блюдо. Есть и такие, кто убежден, что деликатес начали готовить в Италии. Но самый популярный во всем мире именно немецкий шницель, ведь там его начали готовить не только из телятины, но и из курицы, свинины и индейки. Такое блюдо подают в лучших и самых дорогих ресторанах мира.
В то время как венский шницель подают обычным, немцы любят добавлять к блюду разнообразные соусы: ягершницель – с грибным, цигеунершницель – с соусом из болгарского перца, а рахмшницель – со сливочным соусом. Идеально сочетается с жареным картофелем и французским яблочным вином.
Куриный шницель.
Идея от posternak_cooking. Опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Куриное филе – 1 шт
Панировочные сухари – 1 стакан
Яйцо – 2 шт
Растительное масло – 3 ст.л.
Сливочное масло – 20 г
Специи:
Соль – ,.5 ч.л.
Паприка – 2 ч,л.
Сухой чеснок – 0.5 ч,л.
Пармезан – 5 ч,л
Способ приготовления:
В одной миске смешать панировочные сухари и все специи.
В другой – взбить яйца.
Филе разрезать пополам вдоль, немного отбить.
Филе окунуть в миску с яйцом, затем в панировочные сухари и снова в яйцо и в панировочные сухари.
Прижать панировкуи руками.
На сковороде с хорошо разогретым маслом обжарить куски филе по 1-2 мин с каждой стороны и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.
Приготовление соуса
Мелко нарезать репчатый лук.
Поджарить на растительном масле до мягкости, добавить сметану.
Мелко нарезанные соленые огурцы и французский горчицу.
Все смешать.
Секрет сочного мяса
Чтобы блюдо не вышло сухим, нужно не передержать его в духовке. Лучше поставить на несколько меньше времени и готовность проверить зубочисткой (вытекает прозрачный сок – шницель готов), а при необходимости достать.
⠀ Шницель из свинины
Ингредиенты:
свинина
Майонез / маринад к мясу
соль
Перерець
чеснок
Приправа к мясу
яйца
панировочные сухари
.Спосиб приготовления:
Нарезать мясо крупными шматочкамиы, отбить, посыпать приправами.
Чеснок раздавить на часникодавци и натереть им мясо.
Замариновать мясо на 20 минут в майонезе или маринаде к мясу.
Перед тем, как жарить, обмакнуть мясо в яйцо, затем в панировочные сухари.
Жарить до золотистой корочки.
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