Немецкий, австрийский или итальянский: откуда родом шницель и как его приготовить

Шницель – сытное блюдо, которое готовится из целого большого куска мяса. Его подают в различных интерпретациях по всему миру. В Украине наиболее популярное именно в Западной Украине. Такой кулинарный шедевр особенно нравится мужчинам, ведь он очень питательный, а порция достаточно большая.

Редакция FoodOboz расскажет, шницель какой страны стал популярным, как вкусно приготовить и с чем подать блюдо.

Вариантов происхождения шницеля есть множество: кто-то утверждает, что это австрийское блюдо. Есть и такие, кто убежден, что деликатес начали готовить в Италии. Но самый популярный во всем мире именно немецкий шницель, ведь там его начали готовить не только из телятины, но и из курицы, свинины и индейки. Такое блюдо подают в лучших и самых дорогих ресторанах мира.

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В то время как венский шницель подают обычным, немцы любят добавлять к блюду разнообразные соусы: ягершницель – с грибным, цигеунершницель – с соусом из болгарского перца, а рахмшницель – со сливочным соусом. Идеально сочетается с жареным картофелем и французским яблочным вином.

Куриный шницель.

Идея от posternak_cooking. Опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт

Панировочные сухари – 1 стакан

Яйцо – 2 шт

Растительное масло – 3 ст.л.

Сливочное масло – 20 г

Специи:

Соль – ,.5 ч.л.

Паприка – 2 ч,л.

Сухой чеснок – 0.5 ч,л.

Пармезан – 5 ч,л

Способ приготовления:

В одной миске смешать панировочные сухари и все специи. В другой – взбить яйца. Филе разрезать пополам вдоль, немного отбить. Филе окунуть в миску с яйцом, затем в панировочные сухари и снова в яйцо и в панировочные сухари. Прижать панировкуи руками. На сковороде с хорошо разогретым маслом обжарить куски филе по 1-2 мин с каждой стороны и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.

Приготовление соуса

Мелко нарезать репчатый лук. Поджарить на растительном масле до мягкости, добавить сметану. Мелко нарезанные соленые огурцы и французский горчицу. Все смешать.

Секрет сочного мяса

Чтобы блюдо не вышло сухим, нужно не передержать его в духовке. Лучше поставить на несколько меньше времени и готовность проверить зубочисткой (вытекает прозрачный сок – шницель готов), а при необходимости достать.

⠀ Шницель из свинины

Ингредиенты:

свинина

Майонез / маринад к мясу

соль

Перерець

чеснок

Приправа к мясу

яйца

панировочные сухари

.Спосиб приготовления:

Нарезать мясо крупными шматочкамиы, отбить, посыпать приправами. Чеснок раздавить на часникодавци и натереть им мясо. Замариновать мясо на 20 минут в майонезе или маринаде к мясу. Перед тем, как жарить, обмакнуть мясо в яйцо, затем в панировочные сухари. Жарить до золотистой корочки.

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