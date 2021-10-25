Немецкий, австрийский или итальянский: откуда родом шницель и как его приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,1 т.
Немецкий, австрийский или итальянский: откуда родом шницель и как его приготовить

Шницель – сытное блюдо, которое готовится из целого большого куска мяса. Его подают в различных интерпретациях по всему миру. В Украине наиболее популярное именно в Западной Украине. Такой кулинарный шедевр особенно нравится мужчинам, ведь он очень питательный, а порция достаточно большая.

Редакция FoodOboz расскажет, шницель какой страны стал популярным, как вкусно приготовить и с чем подать блюдо.

Вариантов происхождения шницеля есть множество: кто-то утверждает, что это австрийское блюдо. Есть и такие, кто убежден, что деликатес начали готовить в Италии. Но самый популярный во всем мире именно немецкий шницель, ведь там его начали готовить не только из телятины, но и из курицы, свинины и индейки. Такое блюдо подают в лучших и самых дорогих ресторанах мира.

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В то время как венский шницель подают обычным, немцы любят добавлять к блюду разнообразные соусы: ягершницель – с грибным, цигеунершницель – с соусом из болгарского перца, а рахмшницель – со сливочным соусом. Идеально сочетается с жареным картофелем и французским яблочным вином.

Жарка шницеля

Куриный шницель.

Идея от posternak_cooking. Опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт

  • Панировочные сухари – 1 стакан

  • Яйцо – 2 шт

  • Растительное масло – 3 ст.л.

  • Сливочное масло – 20 г

Специи:

  • Соль – ,.5 ч.л.

  • Паприка – 2 ч,л.

  • Сухой чеснок – 0.5 ч,л.

  • Пармезан – 5 ч,л

Способ приготовления:

  1. В одной миске смешать панировочные сухари и все специи.

  2. В другой – взбить яйца.

  3. Филе разрезать пополам вдоль, немного отбить.

  4. Филе окунуть в миску с яйцом, затем в панировочные сухари и снова в яйцо и в панировочные сухари.

  5. Прижать панировкуи руками.

  6. На сковороде с хорошо разогретым маслом обжарить куски филе по 1-2 мин с каждой стороны и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.

Приготовление соуса

  1. Мелко нарезать репчатый лук.

  2. Поджарить на растительном масле до мягкости, добавить сметану.

  3. Мелко нарезанные соленые огурцы и французский горчицу.

  4. Все смешать.

Секрет сочного мяса

Чтобы блюдо не вышло сухим, нужно не передержать его в духовке. Лучше поставить на несколько меньше времени и готовность проверить зубочисткой (вытекает прозрачный сок – шницель готов), а при необходимости достать.

Приготовление шницеля из свинины и курятины

⠀ Шницель из свинины

Ингредиенты:

  • свинина

  • Майонез / маринад к мясу

  • соль

  • Перерець

  • чеснок

  • Приправа к мясу

  • яйца

  • панировочные сухари

.Спосиб приготовления:

  1. Нарезать мясо крупными шматочкамиы, отбить, посыпать приправами.

  2. Чеснок раздавить на часникодавци и натереть им мясо.

  3. Замариновать мясо на 20 минут в майонезе или маринаде к мясу.

  4. Перед тем, как жарить, обмакнуть мясо в яйцо, затем в панировочные сухари.

  5. Жарить до золотистой корочки.

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