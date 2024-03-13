"Немецкий" картофельный салат без майонеза: что добавить для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт салата

Если вам надоело пюре, жаркое, супы, зразы, жареный картофель, тогда из него еще можно приготовить вкусную закуску-салат. Стоит всего лишь добавить свежие овощи, йогурт, зелень! 

Вкусный салат из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного немецкого салата с картофелем и овощами, который готовится без майонеза. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 500-700 г картофеля
  • масло
  • соль, перец, паприка, острый перец

Для салата:

  • 150 г огурца
  • 100 г сладкого перца
  • 50 г лука

Для соуса:

  • 5 ст.л сметаны
  • зелень (укроп, петрушка)
  • 2 ст.л майонеза
  • 1 ст. л горчицы
  • 1 ст. л лимонного сока
  • соль, перец, паприка, острый перец

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель до готовности.

Картофель для блюда

2. Переложите на противень застеленный пергаментом, прижмите, чтобы размять картофель, брызните маслом и присыпьте смесью специй. Отправьте в духовку, при 200 С, готовьте до золотистости и хрустящей корочки, около 25 минут. 

Запеченный картофель

2. В тарелке смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, рубленую зелень, специи , добавьте нарезанные мелким кубиком огурец, перец и лук и перемешайте.

Салат из овощей с йогуртом

3. Подавайте вместе с картофелем, будет очень вкусно! 

Готовое блюдо

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