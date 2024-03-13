"Немецкий" картофельный салат без майонеза: что добавить для оригинального вкуса
Если вам надоело пюре, жаркое, супы, зразы, жареный картофель, тогда из него еще можно приготовить вкусную закуску-салат. Стоит всего лишь добавить свежие овощи, йогурт, зелень!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного немецкого салата с картофелем и овощами, который готовится без майонеза.
Ингредиенты:
- 500-700 г картофеля
- масло
- соль, перец, паприка, острый перец
Для салата:
- 150 г огурца
- 100 г сладкого перца
- 50 г лука
Для соуса:
- 5 ст.л сметаны
- зелень (укроп, петрушка)
- 2 ст.л майонеза
- 1 ст. л горчицы
- 1 ст. л лимонного сока
- соль, перец, паприка, острый перец
Способ приготовления:
1. Отварите картофель до готовности.
2. Переложите на противень застеленный пергаментом, прижмите, чтобы размять картофель, брызните маслом и присыпьте смесью специй. Отправьте в духовку, при 200 С, готовьте до золотистости и хрустящей корочки, около 25 минут.
2. В тарелке смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, рубленую зелень, специи , добавьте нарезанные мелким кубиком огурец, перец и лук и перемешайте.
3. Подавайте вместе с картофелем, будет очень вкусно!
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