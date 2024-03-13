Если вам надоело пюре, жаркое, супы, зразы, жареный картофель, тогда из него еще можно приготовить вкусную закуску-салат. Стоит всего лишь добавить свежие овощи, йогурт, зелень!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного немецкого салата с картофелем и овощами, который готовится без майонеза.

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Ингредиенты:

500-700 г картофеля

масло

соль, перец, паприка, острый перец

Для салата:

150 г огурца

100 г сладкого перца

50 г лука

Для соуса:

5 ст.л сметаны

зелень (укроп, петрушка)

2 ст.л майонеза

1 ст. л горчицы

1 ст. л лимонного сока

соль, перец, паприка, острый перец

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности.

2. Переложите на противень застеленный пергаментом, прижмите, чтобы размять картофель, брызните маслом и присыпьте смесью специй. Отправьте в духовку, при 200 С, готовьте до золотистости и хрустящей корочки, около 25 минут.

2. В тарелке смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, рубленую зелень, специи , добавьте нарезанные мелким кубиком огурец, перец и лук и перемешайте.

3. Подавайте вместе с картофелем, будет очень вкусно!

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