Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшую закуску Zucchine alla poverella. Это жареные цуккини или кабачки, которые подают на аперитив, добавляют в пасту, пиццу, сэндвичи.

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Это интересное итальянское блюдо, которое будет прекрасно смаковать и украинцам. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Ингредиенты

Кабачки\цуккини – 3 шт

Хлопья чили

Чеснок – несколько зубков

Винный уксус белый – 20-30 мл

Оливковое масло – 30 мл

Соль

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем тонкими слайсами.

2. Чеснок измельчаем.

3. На сковороду с маслом выкладываем чеснок и немного прожариваем.

4. Выкладываем кабачки на обжариваем до золотистости, добавляя соль.

5. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать за полить жареные кабачки/цуккини.

6. Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.

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