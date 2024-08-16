Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшую закуску Zucchine alla poverella. Это жареные цуккини или кабачки, которые подают на аперитив, добавляют в пасту, пиццу, сэндвичи.

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Это интересное итальянское блюдо, которое будет прекрасно смаковать и украинцам. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

Ингредиенты

  • Кабачки\цуккини – 3 шт
  • Хлопья чили
  • Чеснок – несколько зубков
  • Винный уксус белый – 20-30 мл
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Соль

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем тонкими слайсами.

2. Чеснок измельчаем.

Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

3. На сковороду с маслом выкладываем чеснок и немного прожариваем.

4. Выкладываем кабачки на обжариваем до золотистости, добавляя соль.

Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

5. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать за полить жареные кабачки/цуккини.

Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт

6. Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.

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