Необычайно вкусная закуска из кабачков по-итальянски: легкий, но изысканный рецепт
Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшую закуску Zucchine alla poverella. Это жареные цуккини или кабачки, которые подают на аперитив, добавляют в пасту, пиццу, сэндвичи.
Это интересное итальянское блюдо, которое будет прекрасно смаковать и украинцам. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.
Ингредиенты
- Кабачки\цуккини – 3 шт
- Хлопья чили
- Чеснок – несколько зубков
- Винный уксус белый – 20-30 мл
- Оливковое масло – 30 мл
- Соль
Способ приготовления
1. Кабачки нарезаем тонкими слайсами.
2. Чеснок измельчаем.
3. На сковороду с маслом выкладываем чеснок и немного прожариваем.
4. Выкладываем кабачки на обжариваем до золотистости, добавляя соль.
5. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать за полить жареные кабачки/цуккини.
6. Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.
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