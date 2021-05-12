Необычное овсяное печенье от диетолога Фус

Любимое печенье многих родом из самого детства – именно овсяное, в меру сладкое, с приятной горчинкой и ярко-выраженным овсяным вкусом. Наверняка, идея самостоятельно приготовить его дома – посещала практически каждого, так как нет лучше и безопаснее еды, чем домашняя.
Диетолог Светлана Фус поделилась на своей странице в Instagram рецептом не просто вкусного овсяного печенья, а правильного, от которого не будет никакого вреда и лишних килограммов.
Ингредиенты:
геркулесовые хлопья – 3-4 ст.
сахар – 1/2 ст.
измельченные грецкие орехи – 1/4 ст.
натертый шоколад – 1/3 ст.
разрыхлитель либо сода – 10 г
соль – щепотка
растительное масло – 2 ст. л.
ванилин – 10 г
сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
В большой миске смешать хлопья овсянки, разрыхлитель, соль, сахар и все тщательно перемешать.
Возьмите еще одну миску, в ней взбейте растительное масло, ванилин и нежирное молоко до однородной массы.
Полученную смесь соедините с содержимым первой миски, все хорошо перемешайте и добавьте измельченные орехи, банан и шоколад.
Противень лучше застилать пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. Мокрыми руками сформируйте большие шарики и выложите запекаться на 25 минут при 200 С.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда можно приготовить из остатков "вчерашнего" шашлыка так, чтобы это было вкусно и безопасно.
Как правильно выбирать, хранить и самое главное – как вкусно приготовить молодые кабачки так, чтобы они сохранили все полезные элементы.
Эксперты рассказали, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе мяса для шашлыка и просто для запекания.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!