Необычное овсяное печенье от диетолога Фус

Любимое печенье многих родом из самого детства – именно овсяное, в меру сладкое, с приятной горчинкой и ярко-выраженным овсяным вкусом. Наверняка, идея самостоятельно приготовить его дома – посещала практически каждого, так как нет лучше и безопаснее еды, чем домашняя.

Диетолог Светлана Фус поделилась на своей странице в Instagram рецептом не просто вкусного овсяного печенья, а правильного, от которого не будет никакого вреда и лишних килограммов.

Ингредиенты:

геркулесовые хлопья – 3-4 ст.

сахар – 1/2 ст.

измельченные грецкие орехи – 1/4 ст.

натертый шоколад – 1/3 ст.

разрыхлитель либо сода – 10 г

соль – щепотка

растительное масло – 2 ст. л.

ванилин – 10 г

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

В большой миске смешать хлопья овсянки, разрыхлитель, соль, сахар и все тщательно перемешать. Возьмите еще одну миску, в ней взбейте растительное масло, ванилин и нежирное молоко до однородной массы. Полученную смесь соедините с содержимым первой миски, все хорошо перемешайте и добавьте измельченные орехи, банан и шоколад. Противень лучше застилать пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. Мокрыми руками сформируйте большие шарики и выложите запекаться на 25 минут при 200 С.

Рецепт овсяного печенья. Источник: скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда можно приготовить из остатков "вчерашнего" шашлыка так, чтобы это было вкусно и безопасно.

Как правильно выбирать, хранить и самое главное – как вкусно приготовить молодые кабачки так, чтобы они сохранили все полезные элементы.

Эксперты рассказали, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе мяса для шашлыка и просто для запекания.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!