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Необычные ленивые хачапури с двумя видам сыра в духовке: самый элементарный рецепт сытного блюда
Хачапури – идеальнее блюдо как для праздничного стола, так и закуска для обеда и даже ужина. Стоит отметить, что тесто в ленивом варианте можно заменить лавашом, а для начинки можно использовать тертый твердый сыр, сулугуни, зелень.
Фубдлогер поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень ленивого хачапури с 2 видами сыра и зеленью.
Ингредиенты:
- разные виды сыра
- лаваш
- яйца
- зелень
- молоко
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Смешиваем 2 вида сыра, добавьте молоко, яйца, зелень, перемешайте.
2. Лаваш выложите в форму, сверху начинку и так, пока не закончатся ингредиенты.
3. Запекайте блюдо 20-30 минут при 180С.
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