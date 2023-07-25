Необычные ленивые хачапури с двумя видам сыра в духовке: самый элементарный рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ленивых хачапури из лаваша

Хачапури – идеальнее блюдо как для праздничного стола, так и закуска для обеда и даже ужина. Стоит отметить, что тесто в ленивом варианте можно заменить лавашом, а для начинки можно использовать тертый твердый сыр, сулугуни, зелень. 

Ленивый хачапури на молоке

Фубдлогер поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень ленивого хачапури с 2 видами сыра и  зеленью. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты:

  • разные виды сыра
  • лаваш
  • яйца
  • зелень
  • молоко
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Смешиваем 2 вида сыра, добавьте молоко, яйца, зелень, перемешайте.

Начинка для блюда

2. Лаваш выложите в форму, сверху начинку и так, пока не закончатся ингредиенты. 

Приготовление блюда

3. Запекайте блюдо 20-30 минут при 180С.

Готовое блюдо

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