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Хачапури на скорую руку: 3 самых простых рецепта

1.7т
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Вкусное национальное грузинское блюдо – хачапури, которое славится своим нежным, пряным вкусом. Но при этом его единого рецепта не существует, так как в каждом регионе его готовят по-своему, экспериментируя с начинками и даже формами.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта хачапури с разными начинками, которые точно стоит приготовить дома.

1. Ленивый хачапури на сковороде

Как приготовить ленивый хачапури
Как приготовить ленивый хачапури

Ингредиенты:

  • Сыр сулугуни – 200-300 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Разрыхлитель – 0,5 ч. ложки

  • Масло сливочное (по желанию) – маленький кусочек

  • Мука – 1 стакан

  • Молоко – 1 стакан

  • Сахар – 0,5 ч. ложки

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большой емкости смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, все хорошо перемешать.

  2. Натереть сыр и туда же добавить, перемешать.

  3. Сковороду разогреть, смазать сливочным маслом и вылить тесто.

  4. Жарить минут 5-7 на маленьком огне под закрытой крышкой, пока тесто сверху не схватится.

  5. Перевернуть и с другой стороны жарить также минут 5-7 до готовности.

Перед подачей лепешку можно смазать сливочным маслом.

2. Хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски
Хачапури по-аджарски

​​​​​​​ Ингредиенты:

  • Мука – 400 г

  • ​​​​​​​Теплое молоко – 125 мл

  • Теплая вода – 125 мл

  • Сахар – 2 ч. л.

  • Яйца – 1 шт.

  • Растительное масло – 2 ст. ложки

  • Дрожжи сухие – 7 г

  • Соль – 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Сыр моцарелла – 200 г

  • Сыр адыгейский – 250 г

  • Яйца – 4-5 шт.

  • Масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

  1. Для начал делаем опару, для этого смешиваем воду и молоко, добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки и убираем в теплое место минут на 10.

  2. Когда образуется так называемая "шапочка" на опаре, добавьте яйцо, растительное масло и соль, все хорошо перемешиваем.

  3. Постепенно туда добавляем муку, хорошо перемешиваем и начинаем замешивать тесто.

  4. После этого отвправляем его еще на минут 50-60 "отдыхать", накрываем пищевой пленкой.

  5. Через час достаем, еще раз хорошо месим, можно немного муки добавить и ставим еще на час в теплое место.

  6. Готовим начинку: натираем сыр, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем.

  7. Достаем тесто и делим на ровные части, раскатываем. Противоположные края лепешек смазываем начинкой и аккуратно заворачиваем, должны получится лодочки, выкладываем их на противень и смазываем яйцом.

  8. Выкладываем начинку и отправляем в духовку, выпекаем до готовности при 200 С.

  9. Достаем, делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо и еще на минут 5 отправляем в духовку.

3. Хачапури с сыром (из слоеного теста)

Хачапури из слоеного теста
Хачапури из слоеного теста

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 0,5 кг

  • Сыр – 150 г

  • Яйцо – 1 шт.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Раскатайте хорошо тесто.

  2. Сыр натрите на крупной терке и выложите на тесто, соедините края пласта в середине, склеивая их между собой водой. Слегка отогните отверстия, чтобы была видна начинка. Таким образом создайте все хачапури из этого теста.

  3. Переложите конвертики на противень.

  4. Взбейте яйцо и смажьте им хачапури.

  5. ​​​​​​​Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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