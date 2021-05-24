Хачапури на скорую руку: 3 самых простых рецепта

Вкусное национальное грузинское блюдо – хачапури, которое славится своим нежным, пряным вкусом. Но при этом его единого рецепта не существует, так как в каждом регионе его готовят по-своему, экспериментируя с начинками и даже формами.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта хачапури с разными начинками, которые точно стоит приготовить дома.

1. Ленивый хачапури на сковороде

Как приготовить ленивый хачапури

Ингредиенты:

Сыр сулугуни – 200-300 г

Яйца – 1 шт.

Разрыхлитель – 0,5 ч. ложки

Масло сливочное (по желанию) – маленький кусочек

Мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Сахар – 0,5 ч. ложки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

В большой емкости смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, все хорошо перемешать. Натереть сыр и туда же добавить, перемешать. Сковороду разогреть, смазать сливочным маслом и вылить тесто. Жарить минут 5-7 на маленьком огне под закрытой крышкой, пока тесто сверху не схватится. Перевернуть и с другой стороны жарить также минут 5-7 до готовности.

Перед подачей лепешку можно смазать сливочным маслом.

2. Хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски

​​​​​​​ Ингредиенты:

Мука – 400 г

​​​​​​​Теплое молоко – 125 мл

Теплая вода – 125 мл

Сахар – 2 ч. л.

Яйца – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. ложки

Дрожжи сухие – 7 г

Соль – 1 ч. ложка

Для начинки:

Сыр моцарелла – 200 г

Сыр адыгейский – 250 г

Яйца – 4-5 шт.

Масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

Для начал делаем опару, для этого смешиваем воду и молоко, добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки и убираем в теплое место минут на 10. Когда образуется так называемая "шапочка" на опаре, добавьте яйцо, растительное масло и соль, все хорошо перемешиваем. Постепенно туда добавляем муку, хорошо перемешиваем и начинаем замешивать тесто. После этого отвправляем его еще на минут 50-60 "отдыхать", накрываем пищевой пленкой. Через час достаем, еще раз хорошо месим, можно немного муки добавить и ставим еще на час в теплое место. Готовим начинку: натираем сыр, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Достаем тесто и делим на ровные части, раскатываем. Противоположные края лепешек смазываем начинкой и аккуратно заворачиваем, должны получится лодочки, выкладываем их на противень и смазываем яйцом. Выкладываем начинку и отправляем в духовку, выпекаем до готовности при 200 С. Достаем, делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо и еще на минут 5 отправляем в духовку.

3. Хачапури с сыром (из слоеного теста)

Хачапури из слоеного теста

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 0,5 кг

Сыр – 150 г

Яйцо – 1 шт.

​​​​​​​Способ приготовления:

Раскатайте хорошо тесто. Сыр натрите на крупной терке и выложите на тесто, соедините края пласта в середине, склеивая их между собой водой. Слегка отогните отверстия, чтобы была видна начинка. Таким образом создайте все хачапури из этого теста. Переложите конвертики на противень. Взбейте яйцо и смажьте им хачапури. ​​​​​​​Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

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