Хачапури на скорую руку: 3 самых простых рецепта

Вкусное национальное грузинское блюдо – хачапури, которое славится своим нежным, пряным вкусом. Но при этом его единого рецепта не существует, так как в каждом регионе его готовят по-своему, экспериментируя с начинками и даже формами.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта хачапури с разными начинками, которые точно стоит приготовить дома.
1. Ленивый хачапури на сковороде
Ингредиенты:
Сыр сулугуни – 200-300 г
Яйца – 1 шт.
Разрыхлитель – 0,5 ч. ложки
Масло сливочное (по желанию) – маленький кусочек
Мука – 1 стакан
Молоко – 1 стакан
Сахар – 0,5 ч. ложки
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
В большой емкости смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, все хорошо перемешать.
Натереть сыр и туда же добавить, перемешать.
Сковороду разогреть, смазать сливочным маслом и вылить тесто.
Жарить минут 5-7 на маленьком огне под закрытой крышкой, пока тесто сверху не схватится.
Перевернуть и с другой стороны жарить также минут 5-7 до готовности.
Перед подачей лепешку можно смазать сливочным маслом.
2. Хачапури по-аджарски
Ингредиенты:
Мука – 400 г
Теплое молоко – 125 мл
Теплая вода – 125 мл
Сахар – 2 ч. л.
Яйца – 1 шт.
Растительное масло – 2 ст. ложки
Дрожжи сухие – 7 г
Соль – 1 ч. ложка
Для начинки:
Сыр моцарелла – 200 г
Сыр адыгейский – 250 г
Яйца – 4-5 шт.
Масло сливочное – 100 г
Способ приготовления:
Для начал делаем опару, для этого смешиваем воду и молоко, добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки и убираем в теплое место минут на 10.
Когда образуется так называемая "шапочка" на опаре, добавьте яйцо, растительное масло и соль, все хорошо перемешиваем.
Постепенно туда добавляем муку, хорошо перемешиваем и начинаем замешивать тесто.
После этого отвправляем его еще на минут 50-60 "отдыхать", накрываем пищевой пленкой.
Через час достаем, еще раз хорошо месим, можно немного муки добавить и ставим еще на час в теплое место.
Готовим начинку: натираем сыр, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем.
Достаем тесто и делим на ровные части, раскатываем. Противоположные края лепешек смазываем начинкой и аккуратно заворачиваем, должны получится лодочки, выкладываем их на противень и смазываем яйцом.
Выкладываем начинку и отправляем в духовку, выпекаем до готовности при 200 С.
Достаем, делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо и еще на минут 5 отправляем в духовку.
3. Хачапури с сыром (из слоеного теста)
Ингредиенты:
Слоеное тесто – 0,5 кг
Сыр – 150 г
Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
Раскатайте хорошо тесто.
Сыр натрите на крупной терке и выложите на тесто, соедините края пласта в середине, склеивая их между собой водой. Слегка отогните отверстия, чтобы была видна начинка. Таким образом создайте все хачапури из этого теста.
Переложите конвертики на противень.
Взбейте яйцо и смажьте им хачапури.
Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро и вкусно приготовить домашние пироги с морепродуктами так, чтобы они были сочными.
Как всего за 30 минут приготовить пышные и вкусные домашние вареники с необычными начинками.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!