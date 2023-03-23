Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
717
Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

Печень – это уникальный продукт, который прекрасно сочетается не только с луком и маслом, но и ягодами. Их следует добавить в паштет в виде желе. Вкус получится чрезвычайно свежий, нежный и немного сладковатый. К тому же, на тостах такое блюдо выглядит очень привлекательно.

Идея приготовления печеночного паштета из желе опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

Ингредиенты для паштета:

  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 500 г куриной печени
  • 20 г сливочного масла
  • соль и черный молотый перец
  • 200 мл сливок 10-15%
Видео дня

Ингредиенты для ягодного желе:

  • 5 г желатина
  • 25 мл воды
  • 200 г любых ягод (лучше всего подходят черная смородина и клюква)
  • 100 мл воды
  • 15 г сахара

Способ приготовления паштета:

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

1. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем натертую морковь и жарим еще несколько минут.

2. Отдельно до готовности жарим промытую печень (10 минут).

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

3. В конце добавляем соль, перец, сливочное масло и перемешиваем.

4. Поворачиваем лук с морковью, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой 5 минут.

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

5. Взбиваем блендером до однородной массы и кладем в формочки.

Способ приготовления ягодного желе.

1. Желатин заливаем прохладной водой на 15 минут.

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

2. Свежие или размороженные ягоды с водой и сахаром доводим до кипения и варим несколько минут.

3. Перетираем через сито, добавляем растопленный желатин и перемешиваем.

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

4. Немножко охлаждаем и выливаем сверху на паштет.

Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде

5. Отправляем в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты