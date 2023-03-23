Необычный паштет с ягодным желе: как вкусно сочетать продукты в блюде
Печень – это уникальный продукт, который прекрасно сочетается не только с луком и маслом, но и ягодами. Их следует добавить в паштет в виде желе. Вкус получится чрезвычайно свежий, нежный и немного сладковатый. К тому же, на тостах такое блюдо выглядит очень привлекательно.
Идея приготовления печеночного паштета из желе опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.
Ингредиенты для паштета:
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 500 г куриной печени
- 20 г сливочного масла
- соль и черный молотый перец
- 200 мл сливок 10-15%
Ингредиенты для ягодного желе:
- 5 г желатина
- 25 мл воды
- 200 г любых ягод (лучше всего подходят черная смородина и клюква)
- 100 мл воды
- 15 г сахара
Способ приготовления паштета:
1. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем натертую морковь и жарим еще несколько минут.
2. Отдельно до готовности жарим промытую печень (10 минут).
3. В конце добавляем соль, перец, сливочное масло и перемешиваем.
4. Поворачиваем лук с морковью, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой 5 минут.
5. Взбиваем блендером до однородной массы и кладем в формочки.
Способ приготовления ягодного желе.
1. Желатин заливаем прохладной водой на 15 минут.
2. Свежие или размороженные ягоды с водой и сахаром доводим до кипения и варим несколько минут.
3. Перетираем через сито, добавляем растопленный желатин и перемешиваем.
4. Немножко охлаждаем и выливаем сверху на паштет.
5. Отправляем в холодильник на несколько часов.
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