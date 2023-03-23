Печень – это уникальный продукт, который прекрасно сочетается не только с луком и маслом, но и ягодами. Их следует добавить в паштет в виде желе. Вкус получится чрезвычайно свежий, нежный и немного сладковатый. К тому же, на тостах такое блюдо выглядит очень привлекательно.

Идея приготовления печеночного паштета из желе опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Ингредиенты для паштета:

2 луковицы

1 морковь

500 г куриной печени

20 г сливочного масла

соль и черный молотый перец

200 мл сливок 10-15%

Видео дня

Ингредиенты для ягодного желе:

5 г желатина

25 мл воды

200 г любых ягод (лучше всего подходят черная смородина и клюква)

100 мл воды

15 г сахара

Способ приготовления паштета:

1. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем натертую морковь и жарим еще несколько минут.

2. Отдельно до готовности жарим промытую печень (10 минут).

3. В конце добавляем соль, перец, сливочное масло и перемешиваем.

4. Поворачиваем лук с морковью, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой 5 минут.

5. Взбиваем блендером до однородной массы и кладем в формочки.

Способ приготовления ягодного желе.

1. Желатин заливаем прохладной водой на 15 минут.

2. Свежие или размороженные ягоды с водой и сахаром доводим до кипения и варим несколько минут.

3. Перетираем через сито, добавляем растопленный желатин и перемешиваем.

4. Немножко охлаждаем и выливаем сверху на паштет.

5. Отправляем в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: