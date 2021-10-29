Нереально вкусный диетический кебаб в духовке: какое мясо выбрать для блюда
Мы привыкли, что кебаб – это жареное жирное и сытное блюдо. Готовят ее из разного мяса: свинины, баранины или курицы. Но приготовить такое блюдо диетически тоже возможно. Она не будет выглядеть традиционно, но получится не менее вкусной.
Идея приготовления запеченного кебаба от ya_xudnu. Опубликовано на странице Instagram. В рецепте используется именно фарш, ведь в таком виде мясо равномерно запекается и хорошо впитывает вкус лука и специй.
Ингредиенты:
фарш говяжий фарш – 500 г
лук – 500 г
измельченные помидоры – 625 г
специи по вкусу: "к фаршу", "сванская соль"
кинза – 20 г
жидкий дым (по желанию) – 5 г
масло сливочное для смазки формы – 3 г
Способ приготовления:
Лук мелко порезать.
В фарш добавить измельченную зелень, жидкий дым и специи, все хорошо перемешать.
Смазать противень, выложить в один слой половину лука.
Сверху весь фарш одним слоем.
Затем оставшийся лук и сверху полить томатами.
Поместить в духовку, готовить при средней температуре 60–80 минут.
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