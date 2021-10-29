Нереально вкусный диетический кебаб в духовке: какое мясо выбрать для блюда

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
119
Нереально вкусный диетический кебаб в духовке: какое мясо выбрать для блюда

Мы привыкли, что кебаб – это жареное жирное и сытное блюдо. Готовят ее из разного мяса: свинины, баранины или курицы. Но приготовить такое блюдо диетически тоже возможно. Она не будет выглядеть традиционно, но получится не менее вкусной.

Идея приготовления запеченного кебаба от ya_xudnu. Опубликовано на странице Instagram. В рецепте используется именно фарш, ведь в таком виде мясо равномерно запекается и хорошо впитывает вкус лука и специй.

Фарш для кебаба

Ингредиенты:

  • фарш говяжий фарш – 500 г

Видео дня

  • лук – 500 г

  • измельченные помидоры – 625 г

  • специи по вкусу: "к фаршу", "сванская соль"

  • кинза – 20 г

  • жидкий дым (по желанию) – 5 г

  • масло сливочное для смазки формы – 3 г

Способ приготовления:

Специи и лук для блюда

  1. Лук мелко порезать.

  2. В фарш добавить измельченную зелень, жидкий дым и специи, все хорошо перемешать.

  3. Смазать противень, выложить в один слой половину лука.

  4. Сверху весь фарш одним слоем.

  5. Затем оставшийся лук и сверху полить томатами.

  6. Поместить в духовку, готовить при средней температуре 60–80 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты