Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления закуски из баклажанов, которая точно не оставит никого безразличным. Это нестандартная закуска, удивляющая своей вкусовой гаммой.

Никто из любителей баклажанов и средиземноморской кухни не останется безразличным, отведав закуску, которую представила фудблогер с ником jocheretyan. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления такого интересного блюда.

Ингредиенты

Баклажан – 1 шт

Крем-сыр – 80 гр

Томаты – 80 гр

Оливковое масло для смазки

Соль

Черный перец

Бальзамическая глазурь (можно без нее)

Способ приготовления

1. Баклажаны нарезаем вдоль и обжариваем на гриле до золотистости.

2. На край баклажана выкладываем крем-сыр и кусок помидора.

3. Заворачиваем баклажан в рулетик и складываем в глубокую емкость.

4. На этом можно завершить процесс приготовления. Но можно заправить закуску вкусным и ароматным маслом. Для этого следует смешать 70 мл масла, 2 зубца чеснока и 2 листа свежего базилика. Перебить все составляющие блендером.

5. Полученной смесью смазываем каждый рулетик и подаем на стол.

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