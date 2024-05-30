Нестандартная закуска из баклажанов: сочетание вкусов, которое приятно поражает
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления закуски из баклажанов, которая точно не оставит никого безразличным. Это нестандартная закуска, удивляющая своей вкусовой гаммой.
Никто из любителей баклажанов и средиземноморской кухни не останется безразличным, отведав закуску, которую представила фудблогер с ником jocheretyan. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления такого интересного блюда.
Ингредиенты
- Баклажан – 1 шт
- Крем-сыр – 80 гр
- Томаты – 80 гр
- Оливковое масло для смазки
- Соль
- Черный перец
- Бальзамическая глазурь (можно без нее)
Способ приготовления
1. Баклажаны нарезаем вдоль и обжариваем на гриле до золотистости.
2. На край баклажана выкладываем крем-сыр и кусок помидора.
3. Заворачиваем баклажан в рулетик и складываем в глубокую емкость.
4. На этом можно завершить процесс приготовления. Но можно заправить закуску вкусным и ароматным маслом. Для этого следует смешать 70 мл масла, 2 зубца чеснока и 2 листа свежего базилика. Перебить все составляющие блендером.
5. Полученной смесью смазываем каждый рулетик и подаем на стол.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты закусок: