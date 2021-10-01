Невероятно вкусные закуски ко дню рождения – ТОП-5

Подгтовка к каждому празднику – это всегда заботы. Хочется удивить гостей вкусными блюдами и, при этом, потратить на их приготовление минимальное количество времени. Как вариант, можно приготовить несколько простых закусок, которые будут будут сочетать много интересных ингредиентов.

Ингредиенты:

Вареные яйца – 3-4 шт

Авокадо – половина

Лимонный сок – 1 ч. Л

Сметана / йогурт – 2 ст. л.

Зелень – по вкусу

Соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу

Кунжут и паприка – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

Отваренные яйца разрезать на половинки. В блендере измельчить авокадо с желтками и добавить сок лимона. Положить йогурт. Добавить соль, перец и перемешать. Наполнить половинки яиц, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.

Куриные рулеты в беконе

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Ингредиенты:

куриное филе 2 – шт

бекон 150 – декабря

горчица зернистая – 1 ст.л

сыр твердый – 50 гр

перец болгарский – 50 гр

зелень – по вкусу

соль перец

Способ приготовления:

На фольгу разложить бекон наискось, чтобы образовался треугольник. На бекон выложить отражено куриное филе, смазать филе горчицей, посыпать натертым сыром и зеленью. Сверху распределить мелко нарезанный перец. Добавить перец и соль. Свернуть рулет. Поместить блюдо на противень, посыпать паприкой для хорошего цвета. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Достать, остудить, убрать в холодильник. Разрезать и красиво выложить на тарелку.

Рулеты с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

ветчина

плавленый сыр

яйца

морковь по-корейски

зелень

Способ приготовления:

Морковь и яйца измельчить, натереть сыр, добавить зелень. Добавить майонез и перемешать. На кусочек ветчины по центру выложить начинку, сформировать рулеты.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Масло – 110 г

Кефир – 100 мл

Сыр – 100 г

Ветчина – по 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. Л

Сода, сода – по 0,5 ч.л.

Специи и зелень – по вкусу

Для крема:

Сливочное масло – 100 г

Творог – 400 г

Чеснок – 2 зубчиков

Способ приготовления:

Соединить яйца, кефир и масло. Нарезать ветчину, натереть сыр. Соединить, добавить специи и перемешать. Смешать муку, соль, соду, разрыхлитель. приготовить густое тесто. Заполнить формы на 2/3 и выпекать в духовке 25 минут при температуре 170 градусов. Для крема мягкое сливочное масло взбить несколько минут. Добавить творог, выдавить чеснок, добавить измельченную зелень по вкусу. Смесь взбить. Украсить капкейки кремом. Украсить оливками, помидорами, чипсами.

Ингредиенты:

Виноград (лучше брать без косточки)

Творог – 140 г

Сыр с плесенью – 50 г

Фисташки – 150 г

Способ приготовления

Промыть виноград. Два вида сыра смешать и поставить в холодильник. Фисташки очистить и измельчить в крошку. Каждую виноградину обвалять в сыре, а затем в фисташках. Поставить в холодильник на 30 мин.

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