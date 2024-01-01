Тайские бутерброды с грибами – это необычное для нашей страны блюдо, однако оно точно придется по вкусу. Легкое в приготовлении, красивое и питательное блюдо. Так что оно может стать отличным украшением стола.

Настоящее название блюда звучит как Kha-non-pang naa hed. А ее рецептом в Instagram поделился фудблогер my_happyfood.

Ингредиенты

Кинза – несколько веточек

Хлеб

Чеснок – 2-3 зубчика

Масло растительное – 3 ст.л.

Порезанный лук – 1 шт

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Измельченные грибы – 150 гр

Яйцо – 1шт

Соевый соус – 2-3 ст.л.

Сахар – ½ ч.л.

Мука – 1 ст.л.

Нарезанный зелень и зеленый лук – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Хлеб нарезать на ломтики и подсушить в духовке или тостере.

2. На разогретую с растительным маслом сковороду выложить кинзу, лук и чеснок, жарить до мягкости, после чего добавить грибы и жарить в течение 5 минут.

3. Грибную начинку, яичный желток и пряности смешать в миске и выложить на хлеб.

4. Белок взбить с щепоткой соли.

5. Окунуть тост в белок и отправить на разогретую сковороду начинкой вниз.

6. Жарить тост до образования золотой корочки, после чего перевернуть и дождаться появления аналогичного эффекта.

7. Готовые тосты присыпать зеленью.

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