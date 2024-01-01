Невероятные тайские бутерброды с грибами: отлично для перекуса
Тайские бутерброды с грибами – это необычное для нашей страны блюдо, однако оно точно придется по вкусу. Легкое в приготовлении, красивое и питательное блюдо. Так что оно может стать отличным украшением стола.
Настоящее название блюда звучит как Kha-non-pang naa hed. А ее рецептом в Instagram поделился фудблогер my_happyfood.
Ингредиенты
- Кинза – несколько веточек
- Хлеб
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Порезанный лук – 1 шт
- Измельченные грибы – 150 гр
- Яйцо – 1шт
- Соевый соус – 2-3 ст.л.
- Сахар – ½ ч.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Нарезанный зелень и зеленый лук – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Хлеб нарезать на ломтики и подсушить в духовке или тостере.
2. На разогретую с растительным маслом сковороду выложить кинзу, лук и чеснок, жарить до мягкости, после чего добавить грибы и жарить в течение 5 минут.
3. Грибную начинку, яичный желток и пряности смешать в миске и выложить на хлеб.
4. Белок взбить с щепоткой соли.
5. Окунуть тост в белок и отправить на разогретую сковороду начинкой вниз.
6. Жарить тост до образования золотой корочки, после чего перевернуть и дождаться появления аналогичного эффекта.
7. Готовые тосты присыпать зеленью.
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