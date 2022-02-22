Невероятный бисквитный десерт "Три молока": особенности приготовления
Пирог "Три молока" – это нежнейший молочный десерт. Популярное лакомство готовят на основе бисквита с молочной пропиткой, сливочным кремом и карамелью. Десерт отлично держит форму, получается в меру влажным и сладким.
Рецептом пирога "Три молока" поделилася фудблогер Дария (daria.uysa) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 4 шт
сахар – 150 г
мука – 130 г
разрыхлитель – 10 г
ванильный сахар
Молочная пропитка:
молоко – 500 мл
сливки – 200 мл
сахар – 3 ст. л.
Крем:
сливки 33% – 250 мл
Карамель:
сахар – 150 г
сливки – 200 мл
сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Приготовление бисквита. Взбить яйца с сахаром до белой пышной пены.
2. Добавить ванильный сахар, разрыхлитель, муку. Перемешать.
3. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.
4. Приготовление пропитки. Смешать молоко, сливки, сахар.
5. В слегка остывшем бисквите сделать проколы и равномерно вылить пропитку.
6. Для крема нужно взбить сливки до однородности. Выложить наверх пропитанного бисквита.
7. Приготовление карамели. Сахар нужно насыпать в кастрюлю и поставить на слабый огонь.
8. Когда сахар растопится добавить сливки.
9. Добавить сливочное масло. Перемешать и охладить.
10. Вылить карамель на бисквит. Дать настояться 2 часа.
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