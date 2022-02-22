Невероятный бисквитный десерт 'Три молока': особенности приготовления

Пирог "Три молока" – это нежнейший молочный десерт. Популярное лакомство готовят на основе бисквита с молочной пропиткой, сливочным кремом и карамелью. Десерт отлично держит форму, получается в меру влажным и сладким.

Рецептом пирога "Три молока" поделилася фудблогер Дария (daria.uysa) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 150 г

мука – 130 г

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар

Молочная пропитка:

молоко – 500 мл

сливки – 200 мл

сахар – 3 ст. л.

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Крем:

сливки 33% – 250 мл

Карамель:

сахар – 150 г

сливки – 200 мл

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Приготовление бисквита. Взбить яйца с сахаром до белой пышной пены.

2. Добавить ванильный сахар, разрыхлитель, муку. Перемешать.

3. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.

4. Приготовление пропитки. Смешать молоко, сливки, сахар.

5. В слегка остывшем бисквите сделать проколы и равномерно вылить пропитку.

6. Для крема нужно взбить сливки до однородности. Выложить наверх пропитанного бисквита.

7. Приготовление карамели. Сахар нужно насыпать в кастрюлю и поставить на слабый огонь.

8. Когда сахар растопится добавить сливки.

9. Добавить сливочное масло. Перемешать и охладить.

10. Вылить карамель на бисквит. Дать настояться 2 часа.

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