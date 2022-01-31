Невероятный десерт "Сметанник" без выпечки за 30 минут: из чего приготовить
Ситуацию, когда нужно что-нибудь быстро приготовить к чаю, отлично спасают десерты без выпечки. Интересно, что некоторые из них можно приготовить из простых и доступных ингредиентов. Как например, десерт "Сметанник", который готовится на основе печенья и простого заварного крема со сметаной. Выходит очень нежным и просто тает во рту.
Рецепт десерта без выпечки "Сметанник" опубликован в кулинарном блоге dinka_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
Основание:
шоколадное печенье – 300 г
молоко – 1 ст. л.
сливочное масло – 120 г
Крем:
мука – 50 г
сахар – 150 г
ванильный сахар – 1 п
яйца – 2 шт
сметана – 400 г
сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Крем. Смешать сахар, муку и ванильный сахар.
2. Добавить яйца и перемешать до однородности.
3. Добавить сметану, перемешать и поставить в огонь. Довести до загустения.
4. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой и охладить.
5. Основание. Печенье измельчить в крошку.
6. Добавить молоко и растопленное масло. Перемешать до однородности.
7. Выложить большую часть массы в форму (часть пригодится в конце приготовления). Утрамбовать, формируя бортики.
8. Выложить крем и посыпать сверху шоколадной крошкой.
9. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.
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