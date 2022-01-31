Невероятный десерт "Сметанник" без выпечки за 30 минут: из чего приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Невероятный десерт 'Сметанник' без выпечки за 30 минут: из чего приготовить

Ситуацию, когда нужно что-нибудь быстро приготовить к чаю, отлично спасают десерты без выпечки. Интересно, что некоторые из них можно приготовить из простых и доступных ингредиентов. Как например, десерт "Сметанник", который готовится на основе печенья и простого заварного крема со сметаной. Выходит очень нежным и просто тает во рту.

Рецепт десерта без выпечки "Сметанник" опубликован в кулинарном блоге dinka_recepti в Instagram.

Десерт без выпечки Сметанник

Ингредиенты:

Основание:

  • шоколадное печенье – 300 г

  • молоко – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 120 г

Шоколадное печенье для основания
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Крем:

  • мука – 50 г

  • сахар – 150 г

  • ванильный сахар – 1 п

  • яйца – 2 шт

  • сметана – 400 г

  • сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Крем. Смешать сахар, муку и ванильный сахар.

2. Добавить яйца и перемешать до однородности.

3. Добавить сметану, перемешать и поставить в огонь. Довести до загустения.

Заварной крем для десерта

4. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой и охладить.

5. Основание. Печенье измельчить в крошку.

6. Добавить молоко и растопленное масло. Перемешать до однородности.

7. Выложить большую часть массы в форму (часть пригодится в конце приготовления). Утрамбовать, формируя бортики.

Формирование десерта

8. Выложить крем и посыпать сверху шоколадной крошкой.

9. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

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