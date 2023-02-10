Сладкий хворост – это очень простой десерт, который любят многие дети. Но после жарки изделия должны быть хрустящими и не жирными. Для этого в тесто нужно добавить один простой ингредиент.

Идея приготовления хрустящего и не жирного хвороста опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram. По этой технологии в тесто нужно добавить водку.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

1 ст.л. сахарной пудры

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щепотка соли

6 желтков

1 стакан сметаны (200 мл)

2 ст.л. водки

Дополнительно:

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В муку всыпать сахарную пудру и соль, вымешать.

2. Добавить желтки, сметану, водку, вымешать ложкой.

3. После этого вымесить в течение 5 мин на рабочем столе, завернуть тесто в пленку и оставить на 20 минут.

4. Разделить на две части.

5. Раскатать в круг, толщиной примерно 1 мм.

6. Разрезать на полоски и сделать надрезы, сформировать хрустики. Жарить в большом количестве растительного масла до румяности.

7. После этого переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Посыпать сахарной пудрой.

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