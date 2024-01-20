Нежнейшее лимонное печенье: идеальный зимний десерт
Зимой часто возникает потребность согреться горячим чаем или кофе, придя домой после сильных морозов. Кроме этого, хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким и оригинальным, чтобы почувствовать настоящий домашний уют.
Как раз для такого случая идеальным вариантом станет лимонное печенье. Это невероятно нежный десерт, который согреет в холодную погоду и придаст хорошее настроение. Рецептом этого замечательного десерта в Instagram поделился известный фудблогер Владимир Ярославский.
Ингредиенты для приготовления печенья
- Сахар – 150 гр
- Цедра большого лимона – 1 шт
- Ванильный сахар – 5 гр
- Лимонный сок – 35 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 250-260 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Сахарная пудра
Ингредиенты для лимонного курда
- Яйцо – 1шт
- Сахар – 60 гр
- Лимонный сок – 60 мл
- Цедра лимона – 1 шт
- Сливочное масло – 50 гр
Способ приготовления
1. Мягкое сливочное масло смешать с цедрой, соком, сахаром и яйцом.
2. Хорошо взбить насадкой "лопатка" и добавить муку с разрыхлителем.
3. Замесить тесто. Оно должно быть достаточно мягким. Поставить в холодильник минимум на 30 минут, но лучше на ночь.
4. Для приготовления курда нужно просто смешать все ингредиенты венчиком, довести до кипения и охладить.
5. Достать тесто из холодильника и накатать из него шарики, каждый из которых должен весить примерно 20 граммов. Каждый шарик обвалять в сахарной пудре.
6. Выложить шарики на противень на расстоянии друг от друга и сделать небольшие углубления.
7. Добавить лимонный курд в углубление и отправить печенье в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов на 8-10 минут.
8. Вместо лимонного курда можно брать любой джем по вкусу или совсем ничего не добавлять.
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