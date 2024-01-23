Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
213
Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде

Курятина является одним из популярнейших видов мяса в мире. Это диетическое, питательное и полезное мясо, которое готовится в считанные минуты и всегда получается вкусным.

Курятину можно запекать в духовке, отваривать и жарить на сковороде. К каждому из этих вариантов приготовления можно использовать различные маринады, от чего его вкус улучшится. Рецептом куриных бедер в интересном маринаде в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.

Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде
Видео дня

Ингредиенты для курятины

  • Куриные бедра – 6-8 шт
  • Лук
  • Мягкое сливочное масло – 100 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный перец – 1/3 ч.л.
  • Сладкая паприка – 1ч.л.
  • Куркума – ½ ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб

Способ приготовления

1. Куриные бедра выкладываем на сковородку. Сверху выкладываем нарезанный лук.

Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде

2. В пакете смешиваем 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соли, черный перец, 1 ч.л. паприки, куркуму и 2 зубчика чеснока.

Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде

3. Все хорошо перемешиваем, закрываем пакет и делаем в нем проколы.

4. Выжимаем маринад на окорочка и ставим сковороду на плиту.

Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде

5. Тушить в течение 25 минут под закрытой крышкой. Затем перевернуть бедра и тушить еще столько же времени.

На OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты