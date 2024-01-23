Нежнейшие куриные бедра: вкусное блюдо в необычном маринаде
Курятина является одним из популярнейших видов мяса в мире. Это диетическое, питательное и полезное мясо, которое готовится в считанные минуты и всегда получается вкусным.
Курятину можно запекать в духовке, отваривать и жарить на сковороде. К каждому из этих вариантов приготовления можно использовать различные маринады, от чего его вкус улучшится. Рецептом куриных бедер в интересном маринаде в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.
Ингредиенты для курятины
- Куриные бедра – 6-8 шт
- Лук
- Мягкое сливочное масло – 100 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец – 1/3 ч.л.
- Сладкая паприка – 1ч.л.
- Куркума – ½ ч.л.
- Чеснок – 2 зуб
Способ приготовления
1. Куриные бедра выкладываем на сковородку. Сверху выкладываем нарезанный лук.
2. В пакете смешиваем 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соли, черный перец, 1 ч.л. паприки, куркуму и 2 зубчика чеснока.
3. Все хорошо перемешиваем, закрываем пакет и делаем в нем проколы.
4. Выжимаем маринад на окорочка и ставим сковороду на плиту.
5. Тушить в течение 25 минут под закрытой крышкой. Затем перевернуть бедра и тушить еще столько же времени.
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