Курятина является одним из популярнейших видов мяса в мире. Это диетическое, питательное и полезное мясо, которое готовится в считанные минуты и всегда получается вкусным.

Курятину можно запекать в духовке, отваривать и жарить на сковороде. К каждому из этих вариантов приготовления можно использовать различные маринады, от чего его вкус улучшится. Рецептом куриных бедер в интересном маринаде в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.

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Ингредиенты для курятины

Куриные бедра – 6-8 шт

Лук

Мягкое сливочное масло – 100 гр

Соль – 1 ч.л.

Черный перец – 1/3 ч.л.

Сладкая паприка – 1ч.л.

Куркума – ½ ч.л.

Чеснок – 2 зуб

Способ приготовления

1. Куриные бедра выкладываем на сковородку. Сверху выкладываем нарезанный лук.

2. В пакете смешиваем 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соли, черный перец, 1 ч.л. паприки, куркуму и 2 зубчика чеснока.

3. Все хорошо перемешиваем, закрываем пакет и делаем в нем проколы.

4. Выжимаем маринад на окорочка и ставим сковороду на плиту.

5. Тушить в течение 25 минут под закрытой крышкой. Затем перевернуть бедра и тушить еще столько же времени.

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