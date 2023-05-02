Омлет – это простое блюдо из яиц, которое идеально подходит для сытного и вкусного завтрака. Готовить его можно по-разному: в духовке, микроволновке, пару или сковороде. А также дополнять начинкой: свежими овощами, грибами, зеленью или творогом.

В одном из кулинарных блогов (aleksa_litvish) в Instagram был опубликован рецепт очень нежного омлета, который готовится без молока и по вкусу напоминает суфле.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сливочное масло

Дополнительно:

шпинат – 100 г

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чеснок

соль, перец

пармезан

Способ приготовления:

1. Яйца разбить в глубокую миску и начать взбивать миксером, периодически меняя обороты с низких до высоких. Таким образом, нужно взбивать ориентировочно 6 минут, пока масса не станет кремовой.

2. В процессе взбивания нужно посолить яичную массу.

3. Сковороду разогреть и смазать маслом. Вылить яичную массу и готовить на средней температуре 3 минуты.

4. Дела нужно положить несколько кусочков сливочного масла под низ омлета и готовить еще 2 минуты.

5. После этого снять сковороду с огня и оставить на 3-5 минут, смотря на то, какую желаете получить готовность омлета.

6. Тем временем нужно протушить шпинат в масле в течение нескольких минут. В процессе добавить порезанный слайсами чеснок, соль и перец.

7. Подавать омлет со шпинатом и посыпать пармезаном. Готово!

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