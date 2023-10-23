Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

Яблочные пироги – это беспроигрышная выпечка в осенний период. Особенно такая вкусная. Следующее блюдо с сезонными фруктами имеет хрустящую и аппетитную корочку сверху, а внутри мягкое и пышное тесто, просто тающее во рту. В нем есть свои секреты.

Идея приготовления нежнейшего яблочного пирога, который тает во рту, опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Тесто готовится на основе холодного сливочного масла. Сверху его нужно посыпать крошкой для хрустящей корочки.

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту
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Ингредиенты для теста:

  • 400 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100 г сахара
  • 180 г холодного сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

  • 500 г кисломолочного творога
  • 4 яйца
  • 150-200 г сахара
  • 200 г сметаны
  • 2 ст. л манки
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 4 яблока

Способ приготовления:

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

1. Для приготовления теста смешать все сухие ингредиенты для теста.

2. Натереть на терке сливочное масло и, перетирая руками вместе с сухими ингредиентами, сделать мелкую крошку. Можно измельчить все вместе блендером.

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

3. Для приготовления начинки смешать творог со сметаной, яйцами, сахаром и ванилью с помощью погружного блендера или миксера.

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

4. Натереть яблоки на большой терке, добавить в творожную массу вместе с манкой, хорошо перемешать.

5. В глубокую форму, размером примерно 17/30, выложить половину теста, немного утрамбовать ложкой. На него вылить начинку и сверху аккуратно насыпать остатки теста.

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

6. Выпекать при температуре 180 градусов 60 минут до красивого золотистого цвета.

7. Разрезать пирог на прямоугольники, когда полностью остынет.

Нежнейший яблочный пирог к чаю: просто тает во рту

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