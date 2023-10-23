Яблочные пироги – это беспроигрышная выпечка в осенний период. Особенно такая вкусная. Следующее блюдо с сезонными фруктами имеет хрустящую и аппетитную корочку сверху, а внутри мягкое и пышное тесто, просто тающее во рту. В нем есть свои секреты.

Идея приготовления нежнейшего яблочного пирога, который тает во рту, опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Тесто готовится на основе холодного сливочного масла. Сверху его нужно посыпать крошкой для хрустящей корочки.

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Ингредиенты для теста:

400 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

100 г сахара

180 г холодного сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

500 г кисломолочного творога

4 яйца

150-200 г сахара

200 г сметаны

2 ст. л манки

1 пакетик ванильного сахара

4 яблока

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать все сухие ингредиенты для теста.

2. Натереть на терке сливочное масло и, перетирая руками вместе с сухими ингредиентами, сделать мелкую крошку. Можно измельчить все вместе блендером.

3. Для приготовления начинки смешать творог со сметаной, яйцами, сахаром и ванилью с помощью погружного блендера или миксера.

4. Натереть яблоки на большой терке, добавить в творожную массу вместе с манкой, хорошо перемешать.

5. В глубокую форму, размером примерно 17/30, выложить половину теста, немного утрамбовать ложкой. На него вылить начинку и сверху аккуратно насыпать остатки теста.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 60 минут до красивого золотистого цвета.

7. Разрезать пирог на прямоугольники, когда полностью остынет.

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