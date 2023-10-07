Нежнейший яблочный пирог "Невидимка": на чем приготовить тесто
"Невидимка" – это особый яблочный пирог, в котором очень мало теста и много сочной начинки. Выпечка традиционно готовится на молоке, она отличается невероятной нежностью и сливочным ароматом.
Фудблогер Елена Тимкив (olenatimkiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога на молоке "Невидимка".
Ингредиенты:
- яблоки – 5-7 шт
- молоко – 130 мл
- мука – 130 г
- ванильный сахар и порошок к печенью
- сахар – 100 г
- яйца – 3 шт
- лимон – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать их пластинками, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Это нужно для того, чтобы яблоки не потеряли свой цвет.
2. Далее нужно приготовить тесто. Для этого смешать молоко, ванильный сахар и порошок для печенья, сахар, яйца, лимонную цедру и муку. Взбить все миксером до однородной массы. Консистенция будет напоминать тесто на блины.
3. В готовое тесто добавить яблоки и перемешать.
4. Выложить массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!
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