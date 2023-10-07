"Невидимка" – это особый яблочный пирог, в котором очень мало теста и много сочной начинки. Выпечка традиционно готовится на молоке, она отличается невероятной нежностью и сливочным ароматом.

Фудблогер Елена Тимкив (olenatimkiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога на молоке "Невидимка".

Ингредиенты:

яблоки – 5-7 шт

молоко – 130 мл

мука – 130 г

ванильный сахар и порошок к печенью

сахар – 100 г

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яйца – 3 шт

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать их пластинками, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Это нужно для того, чтобы яблоки не потеряли свой цвет.

2. Далее нужно приготовить тесто. Для этого смешать молоко, ванильный сахар и порошок для печенья, сахар, яйца, лимонную цедру и муку. Взбить все миксером до однородной массы. Консистенция будет напоминать тесто на блины.

3. В готовое тесто добавить яблоки и перемешать.

4. Выложить массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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