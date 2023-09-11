Нежнейший яблочный пирог, просто тающий во рту: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежнейший яблочный пирог, просто тающий во рту: простой рецепт

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.

Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного яблочного пирога на молоке.

Яблочный пирог на молоке

Ингредиенты:

  • яблоки – 5-6 шт
  • заменитель яиц – 4 ч. л.
  • вода – 200 мл
  • мед – 1 ст. л.
  • рисовое молоко – 150 мл
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  • мука без глютена – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • кокосовое масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить яблоки от кожуры и семян, натереть на терке слайсами или измельчить ножом.

2. Заменитель яиц нужно залить водой и взбивать в течение 3 минут.

Пирог с яблоками на молоке

3. К полученной массе добавить мед и молоко, перемешать.

4. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.

5. Добавить масло и подготовленные яблоки. Перемешать тесто до однородности.

Бюджетный яблочный пирог

6. Вылить полученное тесто в форму для запекания. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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