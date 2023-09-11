Нежнейший яблочный пирог, просто тающий во рту: простой рецепт
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.
Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного яблочного пирога на молоке.
Ингредиенты:
- яблоки – 5-6 шт
- заменитель яиц – 4 ч. л.
- вода – 200 мл
- мед – 1 ст. л.
- рисовое молоко – 150 мл
- мука без глютена – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- кокосовое масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить яблоки от кожуры и семян, натереть на терке слайсами или измельчить ножом.
2. Заменитель яиц нужно залить водой и взбивать в течение 3 минут.
3. К полученной массе добавить мед и молоко, перемешать.
4. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.
5. Добавить масло и подготовленные яблоки. Перемешать тесто до однородности.
6. Вылить полученное тесто в форму для запекания. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: