Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.

Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного яблочного пирога на молоке.

Ингредиенты:

яблоки – 5-6 шт

заменитель яиц – 4 ч. л.

вода – 200 мл

мед – 1 ст. л.

рисовое молоко – 150 мл

Видео дня

мука без глютена – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

кокосовое масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить яблоки от кожуры и семян, натереть на терке слайсами или измельчить ножом.

2. Заменитель яиц нужно залить водой и взбивать в течение 3 минут.

3. К полученной массе добавить мед и молоко, перемешать.

4. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.

5. Добавить масло и подготовленные яблоки. Перемешать тесто до однородности.

6. Вылить полученное тесто в форму для запекания. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: