Нежное кабачковое рагу: рецепт, знакомый с детства
Кабачковое рагу – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Оно не только вкуснок и нежное, но и достаточно бюджетнок. А еще, готовится быстро и не требует специальных навыков.
Как приготовить кабачковое рагу в Instagram рассказала фудблогер с ником anny.cooking. Она также добавила, что изюминкой этого блюда является вкусный сливочный соус.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Лук – ½ шт
- Перец – ½ шт
- Чеснок – 2 зуб
- Помидоры большие – 2 шт.
- Морковь средняя – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Перец – ½ ч.л.
- Орегано – ½ ч.л.
- Душистый перец – несколько горошин
- Лавровое письмо
- Сливки 33% – 200 мл
- Молоко – 100 мл
Способ приготовления
1. Кабачки нарезаем небольшими половинками колец. Перец, лук, чеснок и помидор нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на средней терке.
2. На сухой сковороде обжариваем кабачки до золотистости.
3. Растапливаем сливочное масло и обжариваем на сковороде все овощи, кроме томатов, в течение 5 минут.
4. Добавляем помидоры и кабачки. Накрываем крышкой и тушим в течение 10 минут помешивая.
5. Добавляем соль и специи, вливаем сливки и молоко. Прогреваем и подаем к столу.
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