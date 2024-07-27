Кабачковое рагу – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Оно не только вкуснок и нежное, но и достаточно бюджетнок. А еще, готовится быстро и не требует специальных навыков.

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Как приготовить кабачковое рагу в Instagram рассказала фудблогер с ником anny.cooking. Она также добавила, что изюминкой этого блюда является вкусный сливочный соус.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Лук – ½ шт

Перец – ½ шт

Чеснок – 2 зуб

Помидоры большие – 2 шт.

Морковь средняя – 1 шт

Соль – ½ ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Орегано – ½ ч.л.

Душистый перец – несколько горошин

Лавровое письмо

Сливки 33% – 200 мл

Молоко – 100 мл

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем небольшими половинками колец. Перец, лук, чеснок и помидор нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на средней терке.

2. На сухой сковороде обжариваем кабачки до золотистости.

3. Растапливаем сливочное масло и обжариваем на сковороде все овощи, кроме томатов, в течение 5 минут.

4. Добавляем помидоры и кабачки. Накрываем крышкой и тушим в течение 10 минут помешивая.

5. Добавляем соль и специи, вливаем сливки и молоко. Прогреваем и подаем к столу.

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