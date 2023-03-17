Идеальный вариант быстрого десерта, которым можно угостить родных, – это кексы. Самое главное – чтобы они получились пышными и нежными. Для этого нужно сделать правильное тесто.

Идея приготовления кексов из нежного и пышного теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником grennysmith в Instagram. Главный компонент массы для выпечки – это кефир.

Ингредиенты для штрейзеля:

30 г муки

2 ст.л сахара

1 ст.л сливочного масла комнатной температуры

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Ингредиенты для кексов:

2 больших яйца

125 г растительного масла

120 г сахара

цедра 2 лимонов

125 мл кефира

60 мл лимонного сока

2 ч.л разрыхлителя

1/2 ч л соды

1/2 ч.л соли

250 г муки

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выстелите форму для мафинов бумажными вкладками.

2. Сначала приготовьте штрейзель: соедините ингредиенты и разотрите пальцами вместе в крошку.

3. В миске взбейте яйца, растительное масло, сахар и цедру. Добавьте кефир и лимонный сок.

4. Соедините все сухие ингредиенты и влейте жидкие. Смешайте, пока все не соединится, вымешивать сильно не следует.

5. Наполните тестом формочки, посыпьте сверху штрейзелем и выпекайте 20-23 минуты. Готовность можно проверять зубочисткой (она должна исходить из мафина сухой).

6. Очень вкусно есть с мягким маслом или крем-сыром.

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