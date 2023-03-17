Нежные и пышные кексы на скорую руку: из какого теста приготовить
Идеальный вариант быстрого десерта, которым можно угостить родных, – это кексы. Самое главное – чтобы они получились пышными и нежными. Для этого нужно сделать правильное тесто.
Идея приготовления кексов из нежного и пышного теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником grennysmith в Instagram. Главный компонент массы для выпечки – это кефир.
Ингредиенты для штрейзеля:
- 30 г муки
- 2 ст.л сахара
- 1 ст.л сливочного масла комнатной температуры
Ингредиенты для кексов:
- 2 больших яйца
- 125 г растительного масла
- 120 г сахара
- цедра 2 лимонов
- 125 мл кефира
- 60 мл лимонного сока
- 2 ч.л разрыхлителя
- 1/2 ч л соды
- 1/2 ч.л соли
- 250 г муки
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выстелите форму для мафинов бумажными вкладками.
2. Сначала приготовьте штрейзель: соедините ингредиенты и разотрите пальцами вместе в крошку.
3. В миске взбейте яйца, растительное масло, сахар и цедру. Добавьте кефир и лимонный сок.
4. Соедините все сухие ингредиенты и влейте жидкие. Смешайте, пока все не соединится, вымешивать сильно не следует.
5. Наполните тестом формочки, посыпьте сверху штрейзелем и выпекайте 20-23 минуты. Готовность можно проверять зубочисткой (она должна исходить из мафина сухой).
6. Очень вкусно есть с мягким маслом или крем-сыром.
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