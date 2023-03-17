Нежные и пышные кексы на скорую руку: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Нежные и пышные кексы на скорую руку: из какого теста приготовить

Идеальный вариант быстрого десерта, которым можно угостить родных, – это кексы. Самое главное – чтобы они получились пышными и нежными. Для этого нужно сделать правильное тесто.

Идея приготовления кексов из нежного и пышного теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником grennysmith в Instagram. Главный компонент массы для выпечки – это кефир.

Нежные и пышные кексы на скорую руку: из какого теста приготовить

Ингредиенты для штрейзеля:

  • 30 г муки
  • 2 ст.л сахара
  • 1 ст.л сливочного масла комнатной температуры
Видео дня

Ингредиенты для кексов:

  • 2 больших яйца
  • 125 г растительного масла
  • 120 г сахара
  • цедра 2 лимонов
  • 125 мл кефира
  • 60 мл лимонного сока
  • 2 ч.л разрыхлителя
  • 1/2 ч л соды
  • 1/2 ч.л соли
  • 250 г муки

Способ приготовления:

Нежные и пышные кексы на скорую руку: из какого теста приготовить

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выстелите форму для мафинов бумажными вкладками.

2. Сначала приготовьте штрейзель: соедините ингредиенты и разотрите пальцами вместе в крошку.

 

3. В миске взбейте яйца, растительное масло, сахар и цедру. Добавьте кефир и лимонный сок.

 

4. Соедините все сухие ингредиенты и влейте жидкие. Смешайте, пока все не соединится, вымешивать сильно не следует.

 

5. Наполните тестом формочки, посыпьте сверху штрейзелем и выпекайте 20-23 минуты. Готовность можно проверять зубочисткой (она должна исходить из мафина сухой).

6. Очень вкусно есть с мягким маслом или крем-сыром.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты