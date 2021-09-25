Нежные капустные оладьи – вкусно и просто

Никогда не поздно пополнить свою книгу рецептов всевозможными блюдами из капусты, которые вы сможете приготовить оригинально, вкусно и просто.

Разные виды капусты одинаково полезны для организма: все они содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания тонуса, богаты клетчаткой, легко усваиваются и не перегружают нас лишними калориями.

Самый распространенный вид капусты – белокачанная – богат витамином С и полезными кислотами. Блюда из белокочанной капусты всегда готовятся просто.

Нежные капустные оладьи

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 средний кочан

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яйцо – 2 шт.

мука цельнозерновая – 4 ст. л.

специи и приправы – по вкусу

растительное масло – для жарки

свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

сметана или натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут.

Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции.

Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом.

Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Подрумяньте их на огне чуть ниже среднего примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.

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