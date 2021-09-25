Нежные капустные оладьи – вкусно и просто
Никогда не поздно пополнить свою книгу рецептов всевозможными блюдами из капусты, которые вы сможете приготовить оригинально, вкусно и просто.
Разные виды капусты одинаково полезны для организма: все они содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания тонуса, богаты клетчаткой, легко усваиваются и не перегружают нас лишними калориями.
Самый распространенный вид капусты – белокачанная – богат витамином С и полезными кислотами. Блюда из белокочанной капусты всегда готовятся просто.
Нежные капустные оладьи
Ингредиенты:
белокочанная капуста – 1 средний кочан
яйцо – 2 шт.
мука цельнозерновая – 4 ст. л.
специи и приправы – по вкусу
растительное масло – для жарки
свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
сметана или натуральный йогурт – для подачи
Способ приготовления:
Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут.
Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции.
Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом.
Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Подрумяньте их на огне чуть ниже среднего примерно по 5 минут с каждой стороны.
Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.
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