Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

Такие мини-чизкейки готовятся значительно проще любых тортов и кексов. Все потому, что десерт не придется выпекать, ведь в основе обычное измельченное печенье. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. К тому же блюдо в таком виде очень удобно брать с собой на перекус и кого-то угощать.

Идея приготовления пирожных-чизкейков с фруктами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

Ингредиенты на 30 шт:

  • печенье "К кофе" – 250 г
  • сливочное масло – 100 г
  • кисломолочный сыр мелкозернистый – 700 г
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  • сметана – 190 г
  • вода – 120 мл
  • желатин – 25 г
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 2 ч.л.
  • персик консервированный – 350-400 г
  • желатин – 10 г
  • вода – 50 мл

Способ приготовления:

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

1. Печенье измельчаем в блендере и перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Наполняем силиконовые формы, (по 2 чайные ложки на каждую эту массу) и утрамбовываем. Ставим в холодильник на несколько часов.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

2. Второй слой: желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут, чтобы он набух. Далее растапливаем в сотейнике на маленьком огне, но не доводим до кипения. Даем ему остыть до комнатной температуры.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

3. К сыру добавляем сметану, сахар и ванильный сахар. Все взбиваем блендером, добавляем желатин и снова перемешиваем.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

4. Наполняем силиконовые формы, оставляя место на фруктовом слое. Кладем в холодильник на несколько часов для полного застывания.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

5. Фруктовый слой: желатин заливаем холодной водой, даем набухнуть и нагреваем. Персики мелко нарезаем, перемешиваем с желатином и выкладываем третий слой, уже через час он хорошо застыл.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

6. Украшаем по вкусу.

Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется

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