Такие мини-чизкейки готовятся значительно проще любых тортов и кексов. Все потому, что десерт не придется выпекать, ведь в основе обычное измельченное печенье. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. К тому же блюдо в таком виде очень удобно брать с собой на перекус и кого-то угощать.

Идея приготовления пирожных-чизкейков с фруктами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты на 30 шт:

печенье "К кофе" – 250 г

сливочное масло – 100 г

кисломолочный сыр мелкозернистый – 700 г

Видео дня

сметана – 190 г

вода – 120 мл

желатин – 25 г

сахар – 200 г

ванильный сахар – 2 ч.л.

персик консервированный – 350-400 г

желатин – 10 г

вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем в блендере и перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Наполняем силиконовые формы, (по 2 чайные ложки на каждую эту массу) и утрамбовываем. Ставим в холодильник на несколько часов.

2. Второй слой: желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут, чтобы он набух. Далее растапливаем в сотейнике на маленьком огне, но не доводим до кипения. Даем ему остыть до комнатной температуры.

3. К сыру добавляем сметану, сахар и ванильный сахар. Все взбиваем блендером, добавляем желатин и снова перемешиваем.

4. Наполняем силиконовые формы, оставляя место на фруктовом слое. Кладем в холодильник на несколько часов для полного застывания.

5. Фруктовый слой: желатин заливаем холодной водой, даем набухнуть и нагреваем. Персики мелко нарезаем, перемешиваем с желатином и выкладываем третий слой, уже через час он хорошо застыл.

6. Украшаем по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: