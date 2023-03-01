Нежные мини-чизкейки с фруктами: выпекать не придется
Такие мини-чизкейки готовятся значительно проще любых тортов и кексов. Все потому, что десерт не придется выпекать, ведь в основе обычное измельченное печенье. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. К тому же блюдо в таком виде очень удобно брать с собой на перекус и кого-то угощать.
Идея приготовления пирожных-чизкейков с фруктами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты на 30 шт:
- печенье "К кофе" – 250 г
- сливочное масло – 100 г
- кисломолочный сыр мелкозернистый – 700 г
- сметана – 190 г
- вода – 120 мл
- желатин – 25 г
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- персик консервированный – 350-400 г
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Печенье измельчаем в блендере и перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Наполняем силиконовые формы, (по 2 чайные ложки на каждую эту массу) и утрамбовываем. Ставим в холодильник на несколько часов.
2. Второй слой: желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут, чтобы он набух. Далее растапливаем в сотейнике на маленьком огне, но не доводим до кипения. Даем ему остыть до комнатной температуры.
3. К сыру добавляем сметану, сахар и ванильный сахар. Все взбиваем блендером, добавляем желатин и снова перемешиваем.
4. Наполняем силиконовые формы, оставляя место на фруктовом слое. Кладем в холодильник на несколько часов для полного застывания.
5. Фруктовый слой: желатин заливаем холодной водой, даем набухнуть и нагреваем. Персики мелко нарезаем, перемешиваем с желатином и выкладываем третий слой, уже через час он хорошо застыл.
6. Украшаем по вкусу.
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