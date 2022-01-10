Нежные пончики для всей семьи: из какого теста приготовить и на чем жарить
Самый быстрый десерт, который можно приготовить на праздник и угостить им всю семью – это пончики. Ароматное и пышное тесто сочетается с любой начинкой и просто тает во рту. Но для того, чтобы блюдо получилось действительно идеальным, следует придерживаться правильной технологии приготовления.
Идея опубликована на странице cook_julija_simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
Выход: 30 шт.
молоко – 0,5л
соль – 0,5 ч.л
сахар – 3 ст.л;
дрожжи прессованные – 50 г
яйца – 1 шт
сметана – 1 ст.л
масло – 25 г
масло – 2 ст.л
ванильный сахар – 1 ч.л
цедра лимона – 1 ч.л
сода – 0,5 ч.л (погашенной уксусом);
мука – 900 г
масло для жарки – 0,75 мл
Способ приготовления:
1 . В теплом молоке растворить соль, сахар и дрожжи.
2. Сделать массу однородной.
3. Добавить яйцо, сметану, растопленное не горячее масло, растительное масло, ванильный сахар, цедру лимона, погашенную соду и перемешать после каждого добавленного компонента.
4. Всю муку просеять и одну часть добавить в жидкую массу.
5. Хорошо перемешать венчиком, засыпать вторую часть муки.
6. Замешать руками тесто, которое не прилипнет к рукам.
7. Сверху натянуть пищевую пленку, оставить в теплом месте.
8. После этого хорошо разомкнуть и из небольших кусочков формировать шарики, внутрь класть начинку на ваш вкус.
9. Хорошо "запечатать", выложить на плоскую поверхность, сверху накрыть и оставить на 20 минут. Готовые изделия должны увеличиться в размерах.
10. В не очень широкую кастрюлю налить растительное масло.
11. Разогреть, жарить пончики на среднем огне с двух сторон.
12. Чтобы впиталось лишнее масло, выложить на бумажное полотенце.
13. После того, как готовые пончики остынут, их можно посыпать сахарной пудрой.
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