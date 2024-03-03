Вкусный и нежный чиа-пудинг – блюдо, которое не так давно вошло в наш рацион, но уже завоевало в нем самые высокие ступеньки. Ее очень легко готовить, а также можно добавлять любые ингредиенты по вкусу.

Сегодня фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona решила поделиться классическим рецептом приготовления чиа-пудинга. Она также рассказала в Instagram, какие приложения больше подходят для этого блюда.

Ингредиенты на 1 баночку

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Зерна чиа – 2,5 ст.л.

Молоко (можно растительное) – 60 мл

Греческий йогурт – 3-4 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В баночку высыпаем чиа, добавляем молоко и мед, хорошо все перемешиваем. Оставляем в холодильнике на 30 минут или на ночь.

2. Банан очищаем и разминаем вилкой. Добавляем к пудингу, разравнивая слой.

3.Сверху добавляем слой йогурта и украшаем.

4. Для украшения пудинга можно использовать что угодно: кокосовую стружку, орехи, джем, фрукты, карамель, измельченные фисташки и т.д.

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