Нежный чиа-пудинг с бананом: ингредиенты и рецепт на одну баночку
Вкусный и нежный чиа-пудинг – блюдо, которое не так давно вошло в наш рацион, но уже завоевало в нем самые высокие ступеньки. Ее очень легко готовить, а также можно добавлять любые ингредиенты по вкусу.
Сегодня фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona решила поделиться классическим рецептом приготовления чиа-пудинга. Она также рассказала в Instagram, какие приложения больше подходят для этого блюда.
Ингредиенты на 1 баночку
- Зерна чиа – 2,5 ст.л.
- Молоко (можно растительное) – 60 мл
- Греческий йогурт – 3-4 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В баночку высыпаем чиа, добавляем молоко и мед, хорошо все перемешиваем. Оставляем в холодильнике на 30 минут или на ночь.
2. Банан очищаем и разминаем вилкой. Добавляем к пудингу, разравнивая слой.
3.Сверху добавляем слой йогурта и украшаем.
4. Для украшения пудинга можно использовать что угодно: кокосовую стружку, орехи, джем, фрукты, карамель, измельченные фисташки и т.д.
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