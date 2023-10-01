Крем-суп – это очень сытное, вкусное первое блюдо, которое можно готовить из овощей: кабачков, баклажанов, тыквы, а также грибов или сыра. Он имеет приятную нежную консистенцию и прекрасно приходится по вкусу как холодным, так и горячим.

Фудблогер Вита Воротнюк (vita_vorotniuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-супа из баклажанов.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

баклажаны – 2 шт

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло

вода – 0,8-1л

сливки (15%-20%) – 100 мл

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душистый перец

лавровый лист

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить овощной бульон. Для этого порезать морковь и лук небольшими кубиками, поджарить до золотистости. Добавить зубчик чеснока и жарить еще 1 минуту.

2. Налить в овощи воду, добавить перец и лавровые листья, варить 15 минут.

3. Тем временем порезать баклажаны пополам, полить растительным маслом и посолить. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

4. Из запеченных баклажанов достать мякоть и добавить в бульон. Взбить массу блендером (из бульона нужно предварительно убрать лавровый лист и перец).

5. К полученной массе добавить сливки, соль и перец. Варить несколько минут и можно снимать с огня. Приятного аппетита!

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