Нежный крем-суп из баклажанов: рецепт сытного блюда для всей семьи
Крем-суп – это очень сытное, вкусное первое блюдо, которое можно готовить из овощей: кабачков, баклажанов, тыквы, а также грибов или сыра. Он имеет приятную нежную консистенцию и прекрасно приходится по вкусу как холодным, так и горячим.
Фудблогер Вита Воротнюк (vita_vorotniuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-супа из баклажанов.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- баклажаны – 2 шт
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло
- вода – 0,8-1л
- сливки (15%-20%) – 100 мл
- душистый перец
- лавровый лист
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить овощной бульон. Для этого порезать морковь и лук небольшими кубиками, поджарить до золотистости. Добавить зубчик чеснока и жарить еще 1 минуту.
2. Налить в овощи воду, добавить перец и лавровые листья, варить 15 минут.
3. Тем временем порезать баклажаны пополам, полить растительным маслом и посолить. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
4. Из запеченных баклажанов достать мякоть и добавить в бульон. Взбить массу блендером (из бульона нужно предварительно убрать лавровый лист и перец).
5. К полученной массе добавить сливки, соль и перец. Варить несколько минут и можно снимать с огня. Приятного аппетита!
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