Нежный крем-суп из цветной капусты: рецепт изысканного блюда дома

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежный крем-суп из цветной капусты: рецепт изысканного блюда дома

Крем-суп из цветной капусты – традиционное блюдо во французских ресторанах, которое пользуется особенной популярностью уже много лет. В его основе – классический овощной бульон. В готовом виде суп отличается нежной консистенцией и приятным сливочным ароматом благодаря использованию молока или сливок.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт крем-супа из цветной капусты.

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • морковь – 1 шт
  • картофель – 2-3 шт
  • масло ГХИ
  • сливки – 150 мл
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  • вода – 1,5 л
  • соль, перец, паприка
  • любимая приправа

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук, чеснок, картофель и морковь. Обжарить все овощи в кастрюле на масле ГХИ несколько минут.

2. Затем залить овощи водой, добавить соль и специи. Варить до готовности овощей.

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3. На этом этапе разделить цветную капусту на соцветия, добавить их в кастрюлю и варить 10-15 минут.

4. Налить сливки и взбить все погружным блендером. Добавить специи по вкусу и довести до кипения.

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5. Готовый суп подавать с пармезаном, кунжутом и оливковым маслом. Приятного аппетита!

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