Крем-суп из цветной капусты – традиционное блюдо во французских ресторанах, которое пользуется особенной популярностью уже много лет. В его основе – классический овощной бульон. В готовом виде суп отличается нежной консистенцией и приятным сливочным ароматом благодаря использованию молока или сливок.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт крем-супа из цветной капусты.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

морковь – 1 шт

картофель – 2-3 шт

масло ГХИ

сливки – 150 мл

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вода – 1,5 л

соль, перец, паприка

любимая приправа

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук, чеснок, картофель и морковь. Обжарить все овощи в кастрюле на масле ГХИ несколько минут.

2. Затем залить овощи водой, добавить соль и специи. Варить до готовности овощей.

3. На этом этапе разделить цветную капусту на соцветия, добавить их в кастрюлю и варить 10-15 минут.

4. Налить сливки и взбить все погружным блендером. Добавить специи по вкусу и довести до кипения.

5. Готовый суп подавать с пармезаном, кунжутом и оливковым маслом. Приятного аппетита!

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