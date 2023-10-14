Нежный крем-суп из цветной капусты: рецепт изысканного блюда дома
Крем-суп из цветной капусты – традиционное блюдо во французских ресторанах, которое пользуется особенной популярностью уже много лет. В его основе – классический овощной бульон. В готовом виде суп отличается нежной консистенцией и приятным сливочным ароматом благодаря использованию молока или сливок.
В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт крем-супа из цветной капусты.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт
- лук – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- морковь – 1 шт
- картофель – 2-3 шт
- масло ГХИ
- сливки – 150 мл
- вода – 1,5 л
- соль, перец, паприка
- любимая приправа
Способ приготовления:
1. Для начала порезать лук, чеснок, картофель и морковь. Обжарить все овощи в кастрюле на масле ГХИ несколько минут.
2. Затем залить овощи водой, добавить соль и специи. Варить до готовности овощей.
3. На этом этапе разделить цветную капусту на соцветия, добавить их в кастрюлю и варить 10-15 минут.
4. Налить сливки и взбить все погружным блендером. Добавить специи по вкусу и довести до кипения.
5. Готовый суп подавать с пармезаном, кунжутом и оливковым маслом. Приятного аппетита!
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