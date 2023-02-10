Крем-сыр "Филадельфия" – это идеальная основа для разнообразных вкусных закусок, роллов или даже десертов. И если раньше вы покупали его в магазинах – теперь можете сделать в домашних условиях. Так гораздо проще и бюджетнее. К тому же, понадобится всего 4 компонента.

Идея приготовления крем-сыра "Филадельфия" из сметаны опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 400 г (не менее 20% жирности)

йогурт греческий – 240 мл (8% жирности)

соль – 1 ч.л. без горки

лимонный сок – 1 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Смешать сметану, йогурт, соль, лимонный сок и отставить на 1 минуту.

2. На глубокую миску ставим сито и в 3-4 слоя сворачиваем марлю.

3. На марлю выливаем всю массу и подворачиваем все края.

4. Сверху ставим тарелку и на тарелку – груз (это может быть пол-литровая банка с водой) и отставляем в холодильник на 12 часов минимум.

5. После того, как пройдет время, получается примерно 500 г готового продукта.

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