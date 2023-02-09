Такой десерт можно приготовить без электроэнергии, выпекать его не придется. Вкус получается очень нежным и молочным, ведь все компоненты натуральные. Блюдо понравится и деткам, и взрослым, а приготовление у вас не будет занимать много времени.

Идея приготовления молочного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.

Ингредиенты:

желатин 20 г + 100 мл холодного молока

3 желтка

70 г сахара

200 мл молока

1 пачка ванильного сахара

350 г сметаны

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Способ приготовления:

1. Желатин залить молоком, перемешать и оставить набухать.

2. Желтки с сахаром смешать до однородности.

3. Влить молоко, перемешать и поставить на огонь.

4. Довести до кипения, постоянно помешивая.

5. Снять с огня и добавить желатин, перемешать и поставить немного остыть.

6. В сметану добавить ванильный сахар и влить яичную смесь, перемешать до однородности.

7. Перелить в форму для застывания и поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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