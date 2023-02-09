Нежный молочный десерт из натуральных компонентов: выпекать не придется
Такой десерт можно приготовить без электроэнергии, выпекать его не придется. Вкус получается очень нежным и молочным, ведь все компоненты натуральные. Блюдо понравится и деткам, и взрослым, а приготовление у вас не будет занимать много времени.
Идея приготовления молочного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин 20 г + 100 мл холодного молока
- 3 желтка
- 70 г сахара
- 200 мл молока
- 1 пачка ванильного сахара
- 350 г сметаны
Способ приготовления:
1. Желатин залить молоком, перемешать и оставить набухать.
2. Желтки с сахаром смешать до однородности.
3. Влить молоко, перемешать и поставить на огонь.
4. Довести до кипения, постоянно помешивая.
5. Снять с огня и добавить желатин, перемешать и поставить немного остыть.
6. В сметану добавить ванильный сахар и влить яичную смесь, перемешать до однородности.
7. Перелить в форму для застывания и поставить в холодильник минимум на 4 часа.
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