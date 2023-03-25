Паштет из куриной печени – очень бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Его можно намазывать на тосты и бутерброды, а также дополнять морковью, яблоками, клюквой, маслом, крекером и даже желе – это придаст паштет невероятного аромата и оригинального вкуса.

Нутрициолог Елизавета Поточевская (lizochkaps) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печеночного паштета, особый вкус которому придают яблоки и пряные специи.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

яблоки – 2,5 шт

морковь – 3 шт

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лук – 1 большой

сливочное масло

оливковое масло

свежемолотый кориандр

специя гарам масала

Способ приготовления:

1. Порезать морковь большими кружочками, лук – кубиками. Обжарить на смеси сливочного и оливкового масла до легкой мягкости.

2. Добавить к овощам печень, перемешать.

3. Нарезать яблоки большими дольками, добавить к печени. Перемешать.

4. Добавить специи и немного залить водой. Готовить к полному испарению влаги и готовности ингредиентов.

5. К готовым ингредиентам добавить небольшой кусок сливочного масла и взбить блендером до однородности.

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