Нежный паштет из куриной печени: что добавить для яркого вкуса
Паштет из куриной печени – очень бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Его можно намазывать на тосты и бутерброды, а также дополнять морковью, яблоками, клюквой, маслом, крекером и даже желе – это придаст паштет невероятного аромата и оригинального вкуса.
Нутрициолог Елизавета Поточевская (lizochkaps) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печеночного паштета, особый вкус которому придают яблоки и пряные специи.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- яблоки – 2,5 шт
- морковь – 3 шт
- лук – 1 большой
- сливочное масло
- оливковое масло
- свежемолотый кориандр
- специя гарам масала
Способ приготовления:
1. Порезать морковь большими кружочками, лук – кубиками. Обжарить на смеси сливочного и оливкового масла до легкой мягкости.
2. Добавить к овощам печень, перемешать.
3. Нарезать яблоки большими дольками, добавить к печени. Перемешать.
4. Добавить специи и немного залить водой. Готовить к полному испарению влаги и готовности ингредиентов.
5. К готовым ингредиентам добавить небольшой кусок сливочного масла и взбить блендером до однородности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: