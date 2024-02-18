Тарт – открытый пирог, который готовят с любой начинкой. Именно поэтому он так популярен. Тарт позволяет разгуляться фантазии и добавить в начинку все, что душа пожелает.

Именно таким принципом, по-видимому, пользовалась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В своем Instagram она опубликовала рецепт приготовления тарта с луком и анчоусами, что, по ее словам, получается очень нежным и утонченным.

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Ингредиенты

Лук – 3 шт

Слоеное тесто – 200 гр

Анчоусы в масле – 10-12 шт

Розмарин – веточка

Желток – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук чистим и нарезаем половинками колец. Обжариваем на оливковом масле до мягкости и золотистого цвета.

2. Добавляем в лук веточку розмарина, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

3. Тесто раскатываем и придаем ему размер формы для запекания.

4. Выкладываем на тесто лук, анчоусы и оливки.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или пока тесто не приготовится и станет привлекательного золотистого цвета.

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