Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут
Сегодня предлагаем вам приготовить питательный и вкусный салат, потратив всего 5 минут. Секретом такой невероятной скорости есть тот факт, что для приготовления салата не нужно ничего варить.
Рецептом этого очень быстрого салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, что именно нужно добавить в салат, чтобы образовалось идеальное сочетание вкусов.
Ингредиенты для салата
- Огурцы – 3 шт
- Морковь – 1 шт
- Колбаса – 300 гр
- Консервированный горошек – 1 б
- Укроп – 1 пучок
- Зеленый лук – 1 пучок
- Перец красный – 1 шт
Ингредиенты для заправки
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Соль
- Майонез – 4-5 ст.л.
Способ приготовления
1. Нарезаем соломкой очищенный огурец, колбасу, болгарский перец.
2. Укроп и зеленый лук мелко нарезаем.
3. Соединяем в глубокой емкости эти ингредиенты добавляем консервированный горошек.
4. На большой терке натираем морковь и также добавляем в салат.
5. Все ингредиенты для заправки смешиваем и смешиваем с салатом.
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