Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

Сегодня предлагаем вам приготовить питательный и вкусный салат, потратив всего 5 минут. Секретом такой невероятной скорости есть тот факт, что для приготовления салата не нужно ничего варить.

Рецептом этого очень быстрого салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, что именно нужно добавить в салат, чтобы образовалось идеальное сочетание вкусов.

Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

Ингредиенты для салата

  • Огурцы – 3 шт
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  • Морковь – 1 шт
  • Колбаса – 300 гр
  • Консервированный горошек – 1 б
  • Укроп – 1 пучок
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Перец красный – 1 шт

Ингредиенты для заправки

  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Соль
  • Майонез – 4-5 ст.л.

Способ приготовления

1. Нарезаем соломкой очищенный огурец, колбасу, болгарский перец.

2. Укроп и зеленый лук мелко нарезаем.

3. Соединяем в глубокой емкости эти ингредиенты добавляем консервированный горошек.

Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

4. На большой терке натираем морковь и также добавляем в салат.

Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

5. Все ингредиенты для заправки смешиваем и смешиваем с салатом.

Ничего не нужно варить: вкусный и питательный салат за 5 минут

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