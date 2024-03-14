Сегодня предлагаем вам приготовить питательный и вкусный салат, потратив всего 5 минут. Секретом такой невероятной скорости есть тот факт, что для приготовления салата не нужно ничего варить.

Рецептом этого очень быстрого салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, что именно нужно добавить в салат, чтобы образовалось идеальное сочетание вкусов.

Ингредиенты для салата

Огурцы – 3 шт

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Морковь – 1 шт

Колбаса – 300 гр

Консервированный горошек – 1 б

Укроп – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Перец красный – 1 шт

Ингредиенты для заправки

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соль

Майонез – 4-5 ст.л.

Способ приготовления

1. Нарезаем соломкой очищенный огурец, колбасу, болгарский перец.

2. Укроп и зеленый лук мелко нарезаем.

3. Соединяем в глубокой емкости эти ингредиенты добавляем консервированный горошек.

4. На большой терке натираем морковь и также добавляем в салат.

5. Все ингредиенты для заправки смешиваем и смешиваем с салатом.

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