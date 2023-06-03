Сейчас многие украинцы находятся за границей. И, сколько бы вкусной и необычной пищи там не было – все равно хочется родной сельди с черным хлебом и других вкусностей. Но к сожалению, найти знакомые продукты бывает очень тяжело или вообще невозможно.

Редакция FoodOboz расскажет о шести продуктах, которые вы никогда не найдете в США. И даже если они есть в каком-то одном магазине – будут очень дорогими.

Кисломолочный творог

Традиционный кисломолочный сыр, который мы привыкли есть с медом или фруктами в Америке не найти. Поэтому украинцы часто ищут разные варианты приготовления такого продукта из молока или кефира. Американцы привыкли есть зернистый творог. Он обладает выраженным соленым вкусом и не подходит для приготовления привычных для нас блюд.

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Вареная колбаса

Несмотря на то, что в Украину привезли вареную колбасу именно из США, сейчас вы не найдете такого продукта в этой стране. К тому же, в Америке есть много разнообразных вариантов салями и копченых колбасок, ветчины. Все это мясо является неотъемлемым компонентом американской пиццы. А о бутербродах с вареной колбасой и просто не знают.

Черный хлеб

Среди большого разнообразия багетов, заварного и тостового хлеба – черного вы не найдете. Скорее всего, в нем там просто нет нужды, потому что мы привыкли есть этот продукт в прикуску с борщом или селедкой.

Щавель

Щавель считается истинно украинской зеленью. В Америке привыкли добавлять кислинку с помощью других продуктов: лимон. лайм, разнообразные травы. Единственный компонент. который может стать альтернативой щавеля – это шпинат.

Классическая красная свекла

Если вы не можете представить свой рацион без традиционного украинского борща – в Америке вам будет достаточно тяжело. Все это потому, что в США вы не найдете красной свеклы. А замены этому уникальному продукту нет.

Сельдь

В Америке можно найти много видов красной рыбы, но сельди нет. Там к этому продукту просто не привыкли, поэтому в нем нет нужды.

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