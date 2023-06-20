Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

Екатерина Ягович
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Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

Неприятный запах из холодильника – это проблема многих хозяек. Некоторые продукты могут быстро испортиться, а этого вовремя не увидели. Или есть такая пища, которая имеет очень резкий аромат. В закрытом холодильнике все это дает о себе знать и образуется неприятный запах.

Но такую проблему достаточно просто решить, если сделать домашний дезодорант. Рецептом поделилась фудблогер Руслана Гала (ruslana.gala) на своей странице в Instagram.

Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

Что нужно для дезодоранта:

  • сухая чистая баночка
  • соль – 2 ложки
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  • сода – 2 ложки
  • крахмал – 2 ложки
  • эфирное масло – примерно 15 капель. Масло должно быть обязательно чистым и со съедобными ароматами (апельсин, лимон, розмарин, мята и т.п.).

Способ приготовления:

Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

1. Все компоненты перемешайте в баночке.

2. Поставить в холодильник.

Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

Действует не менее месяца. Крахмал не дает выветриться эфирному маслу, а соль и сода впитывают излишнюю влагу и не дают распространяться запахам.

Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты

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