Никакого неприятного запаха: из чего сделать дезодорант для холодильника за 3 минуты
Неприятный запах из холодильника – это проблема многих хозяек. Некоторые продукты могут быстро испортиться, а этого вовремя не увидели. Или есть такая пища, которая имеет очень резкий аромат. В закрытом холодильнике все это дает о себе знать и образуется неприятный запах.
Но такую проблему достаточно просто решить, если сделать домашний дезодорант. Рецептом поделилась фудблогер Руслана Гала (ruslana.gala) на своей странице в Instagram.
Что нужно для дезодоранта:
- сухая чистая баночка
- соль – 2 ложки
- сода – 2 ложки
- крахмал – 2 ложки
- эфирное масло – примерно 15 капель. Масло должно быть обязательно чистым и со съедобными ароматами (апельсин, лимон, розмарин, мята и т.п.).
Способ приготовления:
1. Все компоненты перемешайте в баночке.
2. Поставить в холодильник.
Действует не менее месяца. Крахмал не дает выветриться эфирному маслу, а соль и сода впитывают излишнюю влагу и не дают распространяться запахам.
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