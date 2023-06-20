Неприятный запах из холодильника – это проблема многих хозяек. Некоторые продукты могут быстро испортиться, а этого вовремя не увидели. Или есть такая пища, которая имеет очень резкий аромат. В закрытом холодильнике все это дает о себе знать и образуется неприятный запах.

Но такую проблему достаточно просто решить, если сделать домашний дезодорант. Рецептом поделилась фудблогер Руслана Гала (ruslana.gala) на своей странице в Instagram.

Что нужно для дезодоранта:

сухая чистая баночка

соль – 2 ложки

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сода – 2 ложки

крахмал – 2 ложки

эфирное масло – примерно 15 капель. Масло должно быть обязательно чистым и со съедобными ароматами (апельсин, лимон, розмарин, мята и т.п.).

Способ приготовления:

1. Все компоненты перемешайте в баночке.

2. Поставить в холодильник.

Действует не менее месяца. Крахмал не дает выветриться эфирному маслу, а соль и сода впитывают излишнюю влагу и не дают распространяться запахам.

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