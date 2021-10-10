Никакой клубники зимой и строгий режим: бывший повар королевы раскрыл ее тайны

Королева Елизавета II питается четыре раза в день небольшими порциями и обязательно ест фрукты только в сезон. Она также строго придерживается традиции пить послеобеденный чай, несмотря на то, в какой точке мира находится.

О предпочтениях Елизаветы II рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, пишет Mirror. Как известно, МакГрейди был личным поваром королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, а также принцев Гарри и Уильяма.

По его словам, королева не является привередливой в еде, но когда дело доходит до фруктов, то она предпочитает только сезонные. Это означает, что летом она с удовольствием будет есть клубнику, но зимой откажется от нее.

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Бывший королевский повар рассказал, что "вы можете каждый день посылать королеве клубнику летом в Балморал, и она не скажет ни слова", но попробуйте включить ее в меню в январе, и она вычеркнет ее со словами: "Не смейте присылать мне генетически модифицированную клубнику".

И это не единственное правило королевы в отношении меню. По словам МакГрейди, королева никогда не пропустит послеобеденный чай, в какой бы точке мира она ни находилась. Он объяснил, что у монархини строгая диета и определенное время подачи блюд, но это может стать проблемой, когда путешествуешь в далекие страны, сменяя часовые пояса. Однако, чтобы вернуться в тонус, королева предпочитает пить послеобеденный чай по "английскому времени".

Как рассказал МакГрейди, однажды в Австралии королева пила послеобеденный чай в 5 утра.

"Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов пополудни, поэтому моей первой задачей было приготовление булочек", которые являются традиционным дополнением к чаю, подаваемым со сливками и джемом, отметил шеф-повар.

СМИ также отмечают, что никто на королевской кухне не знает, какое именно блюдо является любимым для Елизаветы II, хотя оно точно у нее есть. Королевский инсайдер рассказал, что королева не рассказывает о своем любимом блюде, поскольку опасается, что впоследствии это будет единственным, что ей будут подавать во время королевских визитов.

Также ранее стало известно, что британская королевская семья любит вкусно поесть, и каждый предпочитает свои блюда. Так, принцу Чарльзу нравится лакомство в виде сырных запеченных яиц на завтрак, а Кейт Миддлтон – липкий пудинг из ириса. Самым востребованным блюдом принцев Уильяма и Гарри сталдомашний пирог. А в честь королевы Елизаветы II кондитеры пекут ее любимые шоколадные кексы, но при этом монарх сильно не увлекается выпечкой, так как сохраняет фигуру.

При этом королевская семья живет строго по правилам, которые касаются и еды в том числе. Как утверждал бывший повар королевы Даррен МакГрейди, вся семья предпочитает блюда с простыми вкусами и без "пахучих" ингредиентов. А вот, что касается конкретно меню Елизаветы II, ко всему она не ест еще картофель, рис и макароны. FoodOboz рассказал, какие 5 запретных продуктов и блюд никогда не употребляет монаршая семья и почему.

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