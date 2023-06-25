Никогда их не выбрасывайте: что приготовить из чесночных стрелок на зиму
Чесноковые стрелки – это продукт, который далеко не все привыкли употреблять. Обычно их просто срезают и используют только сами зубчики. Но это большая ошибка, ведь из такой зелени можно сделать вкусный соус.
Идея приготовления соуса из чесночных стрелок на зиму опубликована на кулинарной странице osoblyva.com_ в Instagram. Особенно вкусно получается, если добавить такую заготовку к салу или мажить на хлеб к борщу.
Способ приготовления:
1. Срежьте молодые стрелки чеснока.
2. Промойте их и высушите.
3. Прокрутите в мясорубке.
4. Добавьте соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.
5. Разложите на пищевую пленку.
6. Сверните рулетом.
7. Поместите его в морозильную камеру.
8. При необходимости отрежьте кусочек и положите в блюдо.
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