Чесноковые стрелки – это продукт, который далеко не все привыкли употреблять. Обычно их просто срезают и используют только сами зубчики. Но это большая ошибка, ведь из такой зелени можно сделать вкусный соус.

Идея приготовления соуса из чесночных стрелок на зиму опубликована на кулинарной странице osoblyva.com_ в Instagram. Особенно вкусно получается, если добавить такую заготовку к салу или мажить на хлеб к борщу.

Способ приготовления:

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1. Срежьте молодые стрелки чеснока.

2. Промойте их и высушите.

3. Прокрутите в мясорубке.

4. Добавьте соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.

5. Разложите на пищевую пленку.

6. Сверните рулетом.

7. Поместите его в морозильную камеру.

8. При необходимости отрежьте кусочек и положите в блюдо.

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