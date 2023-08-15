Суп считается достаточно питательным и полезным блюдом. Но только в том случае, если он приготовлен из правильных ингредиентов. Есть такие компоненты, которые только портят блюдо, но добавляют их достаточно часто.

Редакция FoodOboz расскажет, что в суп лучше не добавлять. От этого блюдо станет вредным.

Томатная паста и консервированные овощи

Суп, приготовленный с добавлением томатной пасты и консервированных овощей, имеет очень много соли. Поэтому не используйте такие компоненты для блюда.

Видео дня

Сыр и колбаса

В сыре и колбасе содержится глутамат натрия, который при проварке становится вредным.

Бульонные кубики

Бульонные кубики, продаваемые в магазинах, имеют очень много химии в составе. Поэтому лучше всего варить бульон для супа на основе свежих овощей.

Макароны

Макаронные изделия делают легкий суп очень калорийным. К тому же после того, как вы подогреваете суп с макаронами, изделия развариваются. Блюдо становится очень густым и теряет приятный вкус.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: