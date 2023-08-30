Активное консервирование варенья приходится именно на август. Активно созревают яблоки, груши и другие плоды, из которых выходит вкусный джем. Но очень часто такая консервация получается водянистой или твердой. Банки взрываются. Все это из-за ряда ошибок, которые очень часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить ваш джем на зиму. Рекомендации помогут вам приготовить действительно вкусную заготовку на зиму.

Недостаточное количество сахара

Сахар – это главный консервант, способствующий длительному хранению варенья. Поэтому этот ингредиент следует добавлять четко по пропорции. Сахара должно быть столько же, сколько и самих плодов. Если добавите меньше – консервация испортится очень быстро.

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Приготовление варенья из перезрелых плодов

За густоту варенья отвечает пектин, содержащийся в ягодах и фруктах. Но его больше всего именно в неполностью созревших плодах. Поэтому не ждите, пока ягоды и фрукты будут достаточно мягкими.

Плохая стерилизация

Один из ключевых моментов вкусного варенья – это хорошая стерилизация. Во избежание распространения микробов используйте только идеальные банки и крышки.

Наполнение кастрюли вверх

Кастрюля для варенья должна быть достаточно большой. Но наполнять его нужно только на половину. Смесь во время кипения начинает активно пениться. Поэтому для того, чтобы не было выкипания, в посуде должно быть пространство.

Слишком большая влажность

Позаботьтесь о том, чтобы в варенье не было лишней жидкости. Именно поэтому лучше собирать плоды в сухую погоду. Если же в смеси будет вода – варенье будет слишком жидким и совсем безвкусным.

Использование плохо очищенных плодов

Во время сбора фруктов и ягод в емкость с плодами очень часто попадают различные листья и другой мусор. Поэтому все это нужно очень внимательно убрать с помощью многократного промывания.

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