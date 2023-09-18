Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Риск приобрести испорченное мясо на рынке или в магазине сейчас очень велик. Недобросовестные продавцы, в целях экономии, довольно часто кладут на прилавки продукт плохого качества. И даже дома можно сьесть испорченное мясо, если не заметить, как пройдет срок годности.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, по каким признакам можно определить, что мясо уже нельзя употреблять. Есть несколько основных нюансов, на которые нужно обращать особое внимание.

Как выглядит испорченное мясо

Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

1. Сероватый, зеленоватый цвет мяса свидетельствует о том, что продукт начинает портиться. Свежий продукт имеет яркий красный оттенок или светло-розовый.

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2. Свежее мясо не должно быть слишком мягким. Именно упругость являются признаком свежего продукта. Также стоит попробовать мясо на ощупь – оно не должно быть липким.

Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Как пахнет несвежее мясо

Запах – это еще один признак, по которому можно определить свежесть мяса в магазине. Очень резкий или гнилой аромат недопустимый для свежего продукта. Поэтому внимательно следите, чтобы такая еда не попала на вашу кухню.

Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Как понять, что мясо испортилось без запаха

О том, что мясо не пригодно для употребления, может свидетельствовать даже упаковка. Если емкость, в которой находится продукт, имеет пятна или какие-либо повреждения – не покупайте такое.

Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Также обращайте внимание на срок годности. Даже если остается несколько дней до истечения – такой продукт не стоит покупать. Риск употребления испорченного продукта также есть.

Никогда не готовьте такое мясо: как понять, что продукт испорчен

Помните о том, что употребление некачественного мяса очень опасно для здоровья. Поэтому очень внимательно подходите к выбору такого продукта.

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