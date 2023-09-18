Риск приобрести испорченное мясо на рынке или в магазине сейчас очень велик. Недобросовестные продавцы, в целях экономии, довольно часто кладут на прилавки продукт плохого качества. И даже дома можно сьесть испорченное мясо, если не заметить, как пройдет срок годности.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, по каким признакам можно определить, что мясо уже нельзя употреблять. Есть несколько основных нюансов, на которые нужно обращать особое внимание.

Как выглядит испорченное мясо

1. Сероватый, зеленоватый цвет мяса свидетельствует о том, что продукт начинает портиться. Свежий продукт имеет яркий красный оттенок или светло-розовый.

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2. Свежее мясо не должно быть слишком мягким. Именно упругость являются признаком свежего продукта. Также стоит попробовать мясо на ощупь – оно не должно быть липким.

Как пахнет несвежее мясо

Запах – это еще один признак, по которому можно определить свежесть мяса в магазине. Очень резкий или гнилой аромат недопустимый для свежего продукта. Поэтому внимательно следите, чтобы такая еда не попала на вашу кухню.

Как понять, что мясо испортилось без запаха

О том, что мясо не пригодно для употребления, может свидетельствовать даже упаковка. Если емкость, в которой находится продукт, имеет пятна или какие-либо повреждения – не покупайте такое.

Также обращайте внимание на срок годности. Даже если остается несколько дней до истечения – такой продукт не стоит покупать. Риск употребления испорченного продукта также есть.

Помните о том, что употребление некачественного мяса очень опасно для здоровья. Поэтому очень внимательно подходите к выбору такого продукта.

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