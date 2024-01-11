Когда вы раскладываете приобретенные продукты по местам – яйца однозначно оказываются в холодильнике. Но следующая статья убедит вас больше этого не делать. Холодильник на самом деле очень плохо влияет на вкус и качество яиц.

О том, почему нельзя хранить яйца в холодильнике, рассказало американское издание Mirror. Причины тому существенные.

Почему нельзя хранить яйца в холодильнике?

Дело в том, что скорлупа продукта имеет очень пористую текстуру. Поэтому, когда вы кладете яйца в холодильник, они моментально начинают впитывать аромат пищи, которая лежит на соседних полках. Это, в свою очередь, сильно изменяет вкус самих яиц, их аромат и качество приготовленных из них блюд. Особенно неприятно, если в вашем холодильнике есть острые сыры или овощи, такие как лук или чеснок. Более того, невозможно определить, впитало ли ваше яйцо любой из этих ароматов, пока вы не сьедите его, что может привести к ужасным впечатлениям.

Видео дня

Также есть риск распространения бактерий

Из-за крохотных пор внутрь яйца могут попасть бактерии, которые будут опасны для организма. Особенно часто это случается именно с яйцами, которые хранятся в холодильнике.

Для изделия идеально подходит комнатная температура. Даже если сравнить бисквит с прохладными яйцами и тот, яйца для которого хранились при комнатной температуре – заметна существенная разница. Текстура второго, конечно же, будет значительно лучше, отмечает шеф-повар.

Почему в супермаркетах яйца не хранят в холодильнике

Изменение температуры, когда вы их получаете, приведет к образованию конденсата, что может увеличить шансы возникновения бактерий сальмонеллеза.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: