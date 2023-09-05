Сезон баклажанов в разгаре. Такие овощи можно найти на всех рынках и в магазинах. И часто недобросовестные продавцы вместе со свежим продуктом могут положить тот, который уже начинает портиться. А заплатите вы такую же цену, как за свежие.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как выглядит несвежий баклажан, чтобы вы не потратили деньги зря. Обратите внимание на следующие признаки.

Признаки испорченных баклажанов:

1. Кожа морщится. Также твердеет, а цвет становится гораздо темнее.

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2. Если прикоснуться к концам баклажана – сразу чувствуется, что они стали слишком мягкими.

3. Когда вы заметили, что на баклажанах появляются коричневые пятна – это также признак испорченного продукта.

4. Если при разрезе мякоть баклажана выглядит довольно трясущейся – это значит, что овощ лежал на открытом воздухе больше недели.

5. Когда на баклажанах уже начинают виднеться плесени участки – использовать овощи для приготовления блюд ни в коем случае нельзя.

6. А вот запах грибов присущ именно свежим баклажанам.

Как дольше хранить баклажаны свежими

1. Не кладите их в места, где есть влага.

2. используйте специальный сетчатый пакет для овощей – такая среда идеальна для баклажанов.

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