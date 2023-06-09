Нитратная "бомба": как распознать напичканный "химией" арбуз и чем грозит его употребление
Уже совсем скоро начнется сезон арбузов. Эти плоды могут быть не только очень сочными и вкусными, но и опасными. Речь идет о наличии нитратов, которые используют для того, чтобы продукт быстрее созревал и выглядел привлекательно. А для организма такие вещества достаточно вредные.
Редакция FoodOboz расскажет, как распознать арбуз с нитратами. Это можно сделать и в магазине, и уже дома.
Почему нитраты опасны для человека
В организме человека нитраты образуют метгемоглобин. Гемоглобин в крови необходим для переноса кислорода в клетку. Метгемоглобин не выполняет эту функцию и в организме начинается кислородное голодание.
Легкое отравление проявляется:
- депрессией
- тошнотой
- рвотой
- диареей
При тепловой обработке при наличии витамина С нитраты разрушаются при хранении. Опасность нитратов в арбузе велика именно потому, что его употребляют без предварительной обработки и в больших количествах.
Как определить наличие нитратов в арбузе
Сейчас много различных сортов арбузов. Одни созревают раньше, другие – позже. Поэтому для того, чтобы определить качество плодов, нужно учитывать следующее:
- внешний вид
- структура пульпы при осмотре в домашних условиях
- использование методов и приборов контроля
Не покупайте арбуз с придорожных прилавков
За один день пребывания в загазованной среде продукт наберет много выхлопных газов, не менее вредных, чем нитраты. На земле скорлупа запачкается, песчинки ранят скорлупу, и полностью вымыть такой арбуз будет невозможно. Обычно придорожная торговля незаконна, товар не имеет санитарного сертификата на содержание вредных веществ. Сельскохозяйственную продукцию, включая арбузы и дыни, можно смело покупать в специальных местах и пройти сертификацию на качество.
У арбуза должен быть сухой хвостик
Признаком того, что арбуз позеленел, будет размокший кончик или надрез острым ножом. Кроме того, это будет признаком того, что арбуз давно лежал. А без хвостика фрукты брать не стоит. Это значит, что продавцу есть что скрывать. Хвостик естественным образом может высохнуть на грядке у незрелого арбуза, который специально несколько раз переворачивают, скручивая хвостик.
Обращайте внимание на цвет
Полосы темного и светлого цвета должны быть контрастными, не размытыми, рисунок четким.
Текстура кожицы
У спелого арбуза можно слегка поцарапать кожуру, а внизу останется белый плотный слой и отчетливо ощутимый запах арбуза. Все это свидетельствует о свежести арбуза.
Наличие прокола
При осмотре необходимо хорошо проверить кожуру арбуза на наличие прокола, через который подают, чем закачивают арбуз для быстрого покраснения. И не только арбуз, другие дыни и помидоры получают уколы от недобросовестных продавцов.
Наличие дефектов
Не стоит покупать арбуз с черными пятнами на поверхности, небольшим пятном гнили, трещиной или вмятиной. Срезанная ягода с немытой кожурой, грязный нож может привести к плохим последствиям.
Что поможет выявить наличие нитратов дома
Опустите арбуз в миску с водой. Если плод спелый – он всплывет. Если арбуз тонет – в нем большое количество нитратов.
Какой вид должен быть у качественного нарезанного арбуза:
1. Нарезанные фрукты должны иметь зернистую поверхность, а не гладкую, блестящую.
2. Семена должны быть черными.
3. На срезе не должно быть толстых желтых полос.
4. Прожилки – тонкие, белые.
5. Мякоть не должна иметь насыщенную окраску в центре.
Как проверить мякоть арбуза на нитраты.
Поместите 20 граммов арбуза в прозрачный стакан и разомните его в воде. Если жидкость помутнеет, все в порядке. Если вода начнет окрашиваться – это свидетельствует о наличии нитратов. Чем насыщеннее цвет – тем больше в арбузе примесей.
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