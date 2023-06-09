Уже совсем скоро начнется сезон арбузов. Эти плоды могут быть не только очень сочными и вкусными, но и опасными. Речь идет о наличии нитратов, которые используют для того, чтобы продукт быстрее созревал и выглядел привлекательно. А для организма такие вещества достаточно вредные.

Редакция FoodOboz расскажет, как распознать арбуз с нитратами. Это можно сделать и в магазине, и уже дома.

Почему нитраты опасны для человека

В организме человека нитраты образуют метгемоглобин. Гемоглобин в крови необходим для переноса кислорода в клетку. Метгемоглобин не выполняет эту функцию и в организме начинается кислородное голодание.

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Легкое отравление проявляется:

депрессией

тошнотой

рвотой

диареей

При тепловой обработке при наличии витамина С нитраты разрушаются при хранении. Опасность нитратов в арбузе велика именно потому, что его употребляют без предварительной обработки и в больших количествах.

Как определить наличие нитратов в арбузе

Сейчас много различных сортов арбузов. Одни созревают раньше, другие – позже. Поэтому для того, чтобы определить качество плодов, нужно учитывать следующее:

внешний вид

структура пульпы при осмотре в домашних условиях

использование методов и приборов контроля

Не покупайте арбуз с придорожных прилавков

За один день пребывания в загазованной среде продукт наберет много выхлопных газов, не менее вредных, чем нитраты. На земле скорлупа запачкается, песчинки ранят скорлупу, и полностью вымыть такой арбуз будет невозможно. Обычно придорожная торговля незаконна, товар не имеет санитарного сертификата на содержание вредных веществ. Сельскохозяйственную продукцию, включая арбузы и дыни, можно смело покупать в специальных местах и пройти сертификацию на качество.

У арбуза должен быть сухой хвостик

Признаком того, что арбуз позеленел, будет размокший кончик или надрез острым ножом. Кроме того, это будет признаком того, что арбуз давно лежал. А без хвостика фрукты брать не стоит. Это значит, что продавцу есть что скрывать. Хвостик естественным образом может высохнуть на грядке у незрелого арбуза, который специально несколько раз переворачивают, скручивая хвостик.

Обращайте внимание на цвет

Полосы темного и светлого цвета должны быть контрастными, не размытыми, рисунок четким.

Текстура кожицы

У спелого арбуза можно слегка поцарапать кожуру, а внизу останется белый плотный слой и отчетливо ощутимый запах арбуза. Все это свидетельствует о свежести арбуза.

Наличие прокола

При осмотре необходимо хорошо проверить кожуру арбуза на наличие прокола, через который подают, чем закачивают арбуз для быстрого покраснения. И не только арбуз, другие дыни и помидоры получают уколы от недобросовестных продавцов.

Наличие дефектов

Не стоит покупать арбуз с черными пятнами на поверхности, небольшим пятном гнили, трещиной или вмятиной. Срезанная ягода с немытой кожурой, грязный нож может привести к плохим последствиям.

Что поможет выявить наличие нитратов дома

Опустите арбуз в миску с водой. Если плод спелый – он всплывет. Если арбуз тонет – в нем большое количество нитратов.

Какой вид должен быть у качественного нарезанного арбуза:

1. Нарезанные фрукты должны иметь зернистую поверхность, а не гладкую, блестящую.

2. Семена должны быть черными.

3. На срезе не должно быть толстых желтых полос.

4. Прожилки – тонкие, белые.

5. Мякоть не должна иметь насыщенную окраску в центре.

Как проверить мякоть арбуза на нитраты.

Поместите 20 граммов арбуза в прозрачный стакан и разомните его в воде. Если жидкость помутнеет, все в порядке. Если вода начнет окрашиваться – это свидетельствует о наличии нитратов. Чем насыщеннее цвет – тем больше в арбузе примесей.

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