Низкокалорийная домашняя нутелла за считанные минуты: из чего приготовить

В выпечке, с панкейками, оладьями, блинами или просто хлебом – это все идеально дополняет шоколадная паста нутелла. Интересно, что для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты и, используя натуральный подсластитель, нутелла будет не такой калорийной. В таком виде ее спокойно можно давать даже детям.

Рецептом домашней нутеллы поделилась фудблогер Ксения (ks.food) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

жареный фундук – 150 г

какао – 2-3 ст. л.

молоко – 50-150 мл

растительное масло – 3 ст. л.

подсластитель

Способ приготовления:

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1. Фундук измельчить в блендере до состояния пасты.

2. Добавить масло, какао и подсластитель. Измельчить до однородной массы.

3. Налить молоко. Сбить до однородности.

4. Поставить в холодильник – паста станет гуще.

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