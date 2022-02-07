Низкокалорийная домашняя нутелла за считанные минуты: из чего приготовить
В выпечке, с панкейками, оладьями, блинами или просто хлебом – это все идеально дополняет шоколадная паста нутелла. Интересно, что для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты и, используя натуральный подсластитель, нутелла будет не такой калорийной. В таком виде ее спокойно можно давать даже детям.
Рецептом домашней нутеллы поделилась фудблогер Ксения (ks.food) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
жареный фундук – 150 г
какао – 2-3 ст. л.
молоко – 50-150 мл
растительное масло – 3 ст. л.
подсластитель
Способ приготовления:
1. Фундук измельчить в блендере до состояния пасты.
2. Добавить масло, какао и подсластитель. Измельчить до однородной массы.
3. Налить молоко. Сбить до однородности.
4. Поставить в холодильник – паста станет гуще.
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