Низкокалорийный десерт без муки и выпечки, который можно есть на ночь
Вы когда-нибудь замечали, что на ночь особенно хочется чего-нибудь сладенького? Конечно, на калорийный торт с кремом не наляжешь, но существует другой вариант. Творожный десерт без муки и выпечки создан для таких случаев: невероятно нежный и муссовый.
Рецепт десерта опубликован в кулинарном блоге fuagra_iz_topora в Instagram.
Ингредиенты:
кисломолочный творог – 500 г
желатин – 15 г
молоко – 300 мл
подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин развести в молоке и нагреть до полного растворения. Но не кипятить.
2. Смешать в блендере творог, молоко и подсластитель.
3. Выложить в форму и поставить в холодильник. Дать загустеть.
4. По желанию украсить шоколадной глазурью.
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