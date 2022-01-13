Низкокалорийный десерт без муки и выпечки, который можно есть на ночь

Вы когда-нибудь замечали, что на ночь особенно хочется чего-нибудь сладенького? Конечно, на калорийный торт с кремом не наляжешь, но существует другой вариант. Творожный десерт без муки и выпечки создан для таких случаев: невероятно нежный и муссовый.

Рецепт десерта опубликован в кулинарном блоге fuagra_iz_topora в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

желатин – 15 г

молоко – 300 мл

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Желатин развести в молоке и нагреть до полного растворения. Но не кипятить.

2. Смешать в блендере творог, молоко и подсластитель.

3. Выложить в форму и поставить в холодильник. Дать загустеть.

4. По желанию украсить шоколадной глазурью.

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