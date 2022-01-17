Низкокалорийный десерт из двух ингредиентов без выпечки: вместо любого торта
Этот десерт идеально подойдет для тех, кто очень любит сладкое, но заботится о своей фигуру, ведь готовится он всего из двух ингредиентов без добавления сахара и разнообразных калорийных начинок и теста.
Банан отдаст природный солод и загустит массу, а шоколад подарит легкую терпкость, нежный вкус и аромат. Идея опубликована на странице manisha_pp_ в Instagram.
Ингредиенты:
бананы без кожуры – 300 г
черный шоколад – 200 г (74% какао)
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Способ приготовления:
1. Бананы измельчить блендером.
2. Шоколад растопить на водяной бане.
3. Смешать подготовленные ингредиенты.
4. Застелить форму пищевой пленкой
5. Залить готовую смесь.
6. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.
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