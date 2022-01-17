Низкокалорийный десерт из двух ингредиентов без выпечки: вместо любого торта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
4,3 т.
Низкокалорийный десерт из двух ингредиентов без выпечки: вместо любого торта

Этот десерт идеально подойдет для тех, кто очень любит сладкое, но заботится о своей фигуру, ведь готовится он всего из двух ингредиентов без добавления сахара и разнообразных калорийных начинок и теста.

Банан отдаст природный солод и загустит массу, а шоколад подарит легкую терпкость, нежный вкус и аромат. Идея опубликована на странице manisha_pp_ в Instagram.

Рецепт вкусного шоколадно-бананового пудинга

Ингредиенты:

  • бананы без кожуры – 300 г

  • черный шоколад – 200 г (74% какао)

Видео дня
Измельчение банана

Способ приготовления:

1. Бананы измельчить блендером.

Приготовление бананового пюре.

2. Шоколад растопить на водяной бане.

Измельчение шоколада для десерта

3. Смешать подготовленные ингредиенты.

Смешивание полученных масс

4. Застелить форму пищевой пленкой

Формирование десерта

5. Залить готовую смесь.

Готовый шоколадно-банановый мусс без сахара и выпечки

6. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты