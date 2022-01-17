Низкокалорийный десерт из двух ингредиентов без выпечки: вместо любого торта

Этот десерт идеально подойдет для тех, кто очень любит сладкое, но заботится о своей фигуру, ведь готовится он всего из двух ингредиентов без добавления сахара и разнообразных калорийных начинок и теста.

Банан отдаст природный солод и загустит массу, а шоколад подарит легкую терпкость, нежный вкус и аромат. Идея опубликована на странице manisha_pp_ в Instagram.

Ингредиенты:

бананы без кожуры – 300 г

черный шоколад – 200 г (74% какао)

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Способ приготовления:

1. Бананы измельчить блендером.

2. Шоколад растопить на водяной бане.

3. Смешать подготовленные ингредиенты.

4. Застелить форму пищевой пленкой

5. Залить готовую смесь.

6. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.

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