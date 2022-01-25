Низкокалорийный и полезный хумус по-еврейски: рецепт холодной закуски

Нут является главным ингредиентом и удачным сочетанием во многих блюдах. Одним из любимых и популярных, независимо от сезона, является хумус – безупречная холодная и полезная закуска. Приготовить ее даже проще, чем картофельное пюре, а главное преимущество в том, что консистенцию можно менять под собственные вкусовые предпочтения: сделать хумус в виде жидкого соуса или как намазку.

Рецептом полезного хумуса поделился украинский шеф-повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

нут – 700 г

кунжутная паста – 1 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

оливковое масло – 100 мл

соль – 2 щепотки

звезда – 1 щепотка

острый перец чили

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Способ приготовления:

1. Нут залить водой на 12 часов, затем варить – около 1 часа. Слить воду.

2. Отварной нут сбить блендером.

3. Добавить кунжутную пасту, чеснок и оливковое масло. Добавить специи. Взбить блендером.

4. Если хумус получился слишком густым, можно добавить немного воды, где варился нут. Снова сбить блендером.

Лучше всего подавать такой хумус как намазку на тосты или лаваш.

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