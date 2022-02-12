Низкокалорийный "Наполеон" без выпечки за 10 минут: чем заменить слоеное тесто
И хотя слоеное тесто и заварной крем – это очень вкусное сочетание, но достаточно калорийное. Для тех, кто готов есть "Наполеон" каждый день, существует более диетическая альтернатива. Любимый десерт можно приготовить на основе лаваша, а вместо сахара использовать натуральный подсластитель – это просто настоящая находка.
Рецепт "Наполеона" из лаваша опубликован в кулинарном блоге yammy_mylife_ в Instagram.
Ингредиенты:
рисовая мука – 30 г
молоко – 200 мл
тонкий лаваш
яйцо
подсластитель
Способ приготовления:
1. Приготовление крема. Поставить греться молоко.
2. Параллельно смешать яйцо, муку и подсластитель до однородности.
3. Получившуюся смесь налить до разогретого молока. Помешивая, довести крем до загустения.
4. Нарезать лаваш на одинаковые квадратики. Обжарьте их по 1 минуте с каждой стороны.
5. Собрать торт. Посыпать крошкой.
6. Поставить в холодильник на 2 часа.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить "Наполеон" из трех ингредиентов.