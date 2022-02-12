Низкокалорийный "Наполеон" без выпечки за 10 минут: чем заменить слоеное тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,6 т.
Низкокалорийный 'Наполеон' без выпечки за 10 минут: чем заменить слоеное тесто

И хотя слоеное тесто и заварной крем – это очень вкусное сочетание, но достаточно калорийное. Для тех, кто готов есть "Наполеон" каждый день, существует более диетическая альтернатива. Любимый десерт можно приготовить на основе лаваша, а вместо сахара использовать натуральный подсластитель – это просто настоящая находка.

Рецепт "Наполеона" из лаваша опубликован в кулинарном блоге yammy_mylife_ в Instagram.

Наполеон из лаваша

Ингредиенты:

  • рисовая мука – 30 г

  • молоко – 200 мл

  • тонкий лаваш

  • яйцо

  • подсластитель

Лаваш для основания
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Способ приготовления:

1. Приготовление крема. Поставить греться молоко.

2. Параллельно смешать яйцо, муку и подсластитель до однородности.

Заварной крем для торта

3. Получившуюся смесь налить до разогретого молока. Помешивая, довести крем до загустения.

4. Нарезать лаваш на одинаковые квадратики. Обжарьте их по 1 минуте с каждой стороны.

5. Собрать торт. Посыпать крошкой.

6. Поставить в холодильник на 2 часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить "Наполеон" из трех ингредиентов.

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