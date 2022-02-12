Низкокалорийный 'Наполеон' без выпечки за 10 минут: чем заменить слоеное тесто

И хотя слоеное тесто и заварной крем – это очень вкусное сочетание, но достаточно калорийное. Для тех, кто готов есть "Наполеон" каждый день, существует более диетическая альтернатива. Любимый десерт можно приготовить на основе лаваша, а вместо сахара использовать натуральный подсластитель – это просто настоящая находка.

Рецепт "Наполеона" из лаваша опубликован в кулинарном блоге yammy_mylife_ в Instagram.

Ингредиенты:

рисовая мука – 30 г

молоко – 200 мл

тонкий лаваш

яйцо

подсластитель

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Способ приготовления:

1. Приготовление крема. Поставить греться молоко.

2. Параллельно смешать яйцо, муку и подсластитель до однородности.

3. Получившуюся смесь налить до разогретого молока. Помешивая, довести крем до загустения.

4. Нарезать лаваш на одинаковые квадратики. Обжарьте их по 1 минуте с каждой стороны.

5. Собрать торт. Посыпать крошкой.

6. Поставить в холодильник на 2 часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить "Наполеон" из трех ингредиентов.