Ньокки с картофелем и сыром – простая альтернатива ленивым вареникам: рецепт

Итальянские ньокки – это по сути то же самое, что и украинские ленивые вареники. Они похожи как по внешнему виду, так и по технологии приготовления. Чаще всего блюдо готовят на основе кисломолочного сыра и картофеля. Второй вариант является более сытным, а если еще дополнить его твердым сыром – получится идеальное полноценное блюдо.

Рецептом ньокки с картофелем и сыром поделилась фудблогер Марина Иваш (maryna_ivash) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 г

мука – 120 г

сыр твердый – 120 г

яйца – 1 шт

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Отварить картофель и размять в пюре. Охладить.

2. Добавить муку, тертый сыр, яйцо и соль. Замесить тесто.

3. Сформировать из теста колбаску. Порезать небольшими кусочками.

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4. Отварить ньокки в подсоленной кипящей воде – примерно 4-5 минут.

5. При подаче добавить сливочное масло, специи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить картофельные ньокки со шпинатом.