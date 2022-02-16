Ньокки с картофелем и сыром – простая альтернатива ленивым вареникам: рецепт
Итальянские ньокки – это по сути то же самое, что и украинские ленивые вареники. Они похожи как по внешнему виду, так и по технологии приготовления. Чаще всего блюдо готовят на основе кисломолочного сыра и картофеля. Второй вариант является более сытным, а если еще дополнить его твердым сыром – получится идеальное полноценное блюдо.
Рецептом ньокки с картофелем и сыром поделилась фудблогер Марина Иваш (maryna_ivash) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофельное пюре – 500 г
мука – 120 г
сыр твердый – 120 г
яйца – 1 шт
соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Отварить картофель и размять в пюре. Охладить.
2. Добавить муку, тертый сыр, яйцо и соль. Замесить тесто.
3. Сформировать из теста колбаску. Порезать небольшими кусочками.
4. Отварить ньокки в подсоленной кипящей воде – примерно 4-5 минут.
5. При подаче добавить сливочное масло, специи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить картофельные ньокки со шпинатом.